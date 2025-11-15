Подозреваемого в организации стрельбы на похоронах доставили в Абхазию

Подозреваемый в подготовке и организации стрельбы, в результате которой погиб житель Абхазии Руслан Адлейба, а ещё четверо получили ранения, доставлен в здание СГБ самопровозглашённой республики Абхазия. Как сообщалось ранее, он был задержан на территории Российской Федерации, в Адлере.

По информации СГБ, процедура передачи подозреваемого была осуществлена «в рамках межведомственного сотрудничества правоохранительных органов».

Личность задержанного не раскрывается. На опубликованном видео его лицо скрыто медицинской маской. Не сообщается также, участвовал ли он лично в стрельбе.

Ранее также сообщалось, что оперативные службы «установили и задержали ряд лиц», которые были доставлены в изолятор временного содержания СГБ. «С ними проводились оперативно-следственные мероприятия», однако являются ли они подозреваемыми в стрельбе и сколько человек было задержано, не уточнялось.

Стрельба произошла на улице Гумской во время похорон Геннадия Адлейба – «смотрящего» или «положенца» города, как его называют в криминальных кругах, писало издание «Прайм Крайм». Ранения получили пятеро человек, один из них скончался в больнице от полученных ранений. Среди пострадавших – 59-летний глава преступного мира Абхазии Рауль Барцба, известный как «вор в законе» Пыза. Местные телеграм-каналы предполагают, что именно он был основной целью нападения.

Перестрелка вновь вывела дискуссию о безопасности в Абхазии на политическую арену. Общественно-политические партии и движения потребовали отставки министра внутренних дел самопровозглашённой республики Роберта Киут, заявляя, что «вновь пролитая кровь в столице Абхазии – яркое свидетельство деградации системы обеспечения безопасности».

Расследование преступления взял под личный контроль абхазский лидер Бадра Гунба.