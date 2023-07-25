Politico: Китай продаёт России товары военного назначения

Россия закупает у Китая товары военного назначения – дроны, каски и бронежилеты. Об этом пишет здание Politico со ссылкой на данные таможни.

Журналисты выяснили, что сумма поставок превысила более 100 миллионов долларов. Кроме того, экспорт товаров военного назначения из КНР в Россию также вырос — в частности, экспорт кевлара для бронежилетов увеличился почти на 70% и превысил 225 миллионов долларов.

Киев тоже покупает у КНР военное оборудование и снаряжение, но поставки китайской продукции для Украины сократились на 61% до 5 миллионов долларов.

Менеджер по продажам китайского производителя бронежилетов Shanghai H Win в телефонном разговоре сообщил журналистам, что компания получает множество запросов на свою продукцию от торговых посредников. По его словам, компания не может экспортировать товары напрямую в Россию.

При этом на сайте Shanghai H Win была опубликована фотография некоего покупателя европейской внешности. Представитель компании, отвечая на вопрос Politico о том, откуда приехал человек на фото, затруднился назвать страну. После разговора фотография была удалена.

Расследователи Politico проанализировали документы и определили цепочки поставок. Полученные данные позволяют сделать вывод, что обычно закупки совершают компании-однодневки.

Западные СМИ неоднократно писали о том, что Китай, несмотря на объявленную им позицию нейтралитета по отношению к войне России с Украиной, поставляет Москве военное оборудование и снаряжение.

Китай все обвинения в военной поддержке России отвергает. На днях официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин не поставляет оружие сторонам конфликта и «не подливает масла в огонь в ходе войны».