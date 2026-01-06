Politico назвало требования Трампа к новому лидеру Венесуэлы

Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула ряд требований к исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, пишет Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, США хотят от Родригес приятия мер по пресечению наркотрафика; высылки иранских, кубинских и других «враждебных Вашингтону агентов»; прекращения продажи нефти противникам США.

Также ожидается, что Родригес в конечном итоге будет содействовать проведению свободных выборов и уйдет в отставку. При этом ранее Трамп заявил, что в ближайшие 30 дней выборов в Венесуэле не будет, так как сначала необходимо «навести порядок в стране».

Источники Politico отмечают, что, помимо военных мер, у США есть и другие способы добиться сотрудничества от Родригес, включая смягчение санкций и доступ к ее финансовым активам, которые в основном находятся в столице Катара.

Делси Родригес была назначена исполняющей обязанности президента Венесуэлы после того, как лидер страны Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены в ходе операции США в ночь на 3 января. В США им предъявлены обвинения по четырем пунктам, включая «наркотерроризм» и заговор с целью импорта кокаина.

Изначально Родригес выступила с резким осуждением действий США и потребовала освобождения Мадуро, однако позднее опубликовала обращение к Трампу, заявив, что венесуэльцы «заслуживают мира, а не войны». Она также пригласила правительство США «к совместной работе над программой сотрудничества».

Это заявление было сделано после того, как Трамп сказал журналистам, что может отдать приказ о новом ударе, если Венесуэла не будет сотрудничать с США. Американский президент также выступил с угрозой в адрес Родригес, заявив, что «если она не поступит правильно, ей придется заплатить очень высокую цену, вероятно, выше, чем Мадуро».

В понедельник в интервью NBC Трамп объявил, кто из американских чиновников войдет в группу, которая будет помогать контролировать вовлеченность США в дела Венесуэлы. В нее войдут госсекретарь США Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер и вице-президент Джей Ди Вэнс. На вопрос о том, кто в конечном итоге главный, Трамп ответил: «Я».

Американский президент также настаивал на том, что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой. «Мы воюем с теми, кто торгует наркотиками», — сказал он.

По словам Трампа, Родригес сотрудничает с Белым домом. Он также утверждает, что до свержения Мадуро никакой связи между ее окружением и американской стороной не было.