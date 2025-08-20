18 августа Совет Безопасности ООН провёл закрытое заседание, посвящённое ситуации на неподконтрольных официальному Тбилиси территориях и российско-грузинскому конфликту. После заседания заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил об обоюдном стремлении к нормализации отношений между Россией и Грузией.

На закрытом заседании Совета Безопасности, посвящённом 17-й годовщине российско-грузинской войны, во второй день обсуждений Полянский похвалил грузинское правительство за его «мудрость» и заявил, что Европа заинтересована в развитии в Грузии сценария, аналогичного украинскому.

По словам Полянского, Грузия и Россия стремятся восстановить двусторонние связи и нормализовать отношения, в то время как те, кто выступает против этого процесса, заинтересованы «сделать Грузию пешкой исключительно в своих геополитических интересах».

«Товарооборот России с Грузией составляет 2,5 миллиарда долларов. Мы являемся вторым по величине торговым партнёром Грузии. Кроме того, в прошлом году Грузию посетили 1,5 миллиона российских туристов. Это свидетельствует об абсолютно чётком стремлении обеих наших стран к восстановлению двусторонних связей и нормализации отношений. Однако, конечно, есть те, кто не заинтересован в таком развитии событий. Они считают, что с Украиной у них всё получилось. Однако руководство Грузии проявило достаточно мудрости, чтобы отказаться от такого пагубного сценария, что не смущает наших европейских коллег. Они пытаются сделать всё, чтобы ввергнуть нашу страну в ту же трагедию, в которую уже ввергли Украину», — заявил он на пресс-конференции 19 августа.

В том же выступлении он подчеркнул заинтересованность России в «создании благоприятного климата безопасности на Южном Кавказе» и заявил о важности «нормализации отношений между тремя странами [Грузией, Абхазией и Южной Осетией]». Российский дипломат рассматривает инициативу «подписания соглашения о неприменении силы» между неконтролируемыми территориями Грузии и официальным Тбилиси как гарантию стабилизации ситуации в «проблемном регионе».

Совет Безопасности ООН ежегодно на закрытом заседании, в годовщину войны 2008 года, обсуждает вопрос Грузии. В заявлении, опубликованном по итогам заседания прошедшего 18 августа 2025 года, вновь подтверждается решительная поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах её международно признанных границ. «Совет осуждает жестокое вторжение и продолжающееся незаконное военное присутствие российских войск в Грузии в нарушение Устава ООН, а также эффективный контроль и шаги, направленные на аннексию двух регионов».