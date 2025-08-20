Accessibility links

Полянский похвалил «Мечту», пытающуюся «избежать вредоносных сценариев», за её «мудрость»

Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский

18 августа Совет Безопасности ООН провёл закрытое заседание, посвящённое ситуации на неподконтрольных официальному Тбилиси территориях и российско-грузинскому конфликту. После заседания заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил об обоюдном стремлении к нормализации отношений между Россией и Грузией.

На закрытом заседании Совета Безопасности, посвящённом 17-й годовщине российско-грузинской войны, во второй день обсуждений Полянский похвалил грузинское правительство за его «мудрость» и заявил, что Европа заинтересована в развитии в Грузии сценария, аналогичного украинскому.

По словам Полянского, Грузия и Россия стремятся восстановить двусторонние связи и нормализовать отношения, в то время как те, кто выступает против этого процесса, заинтересованы «сделать Грузию пешкой исключительно в своих геополитических интересах».

«Товарооборот России с Грузией составляет 2,5 миллиарда долларов. Мы являемся вторым по величине торговым партнёром Грузии. Кроме того, в прошлом году Грузию посетили 1,5 миллиона российских туристов. Это свидетельствует об абсолютно чётком стремлении обеих наших стран к восстановлению двусторонних связей и нормализации отношений. Однако, конечно, есть те, кто не заинтересован в таком развитии событий. Они считают, что с Украиной у них всё получилось. Однако руководство Грузии проявило достаточно мудрости, чтобы отказаться от такого пагубного сценария, что не смущает наших европейских коллег. Они пытаются сделать всё, чтобы ввергнуть нашу страну в ту же трагедию, в которую уже ввергли Украину», — заявил он на пресс-конференции 19 августа.

В том же выступлении он подчеркнул заинтересованность России в «создании благоприятного климата безопасности на Южном Кавказе» и заявил о важности «нормализации отношений между тремя странами [Грузией, Абхазией и Южной Осетией]». Российский дипломат рассматривает инициативу «подписания соглашения о неприменении силы» между неконтролируемыми территориями Грузии и официальным Тбилиси как гарантию стабилизации ситуации в «проблемном регионе».

Совет Безопасности ООН ежегодно на закрытом заседании, в годовщину войны 2008 года, обсуждает вопрос Грузии. В заявлении, опубликованном по итогам заседания прошедшего 18 августа 2025 года, вновь подтверждается решительная поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах её международно признанных границ. «Совет осуждает жестокое вторжение и продолжающееся незаконное военное присутствие российских войск в Грузии в нарушение Устава ООН, а также эффективный контроль и шаги, направленные на аннексию двух регионов».

