Посадочный модуль индийской станции «Чандраян-3» успешно прилунился

Посадочный модуль «Викрам», который был доставлен на орбиту Луны индийской межпланетной станцией «Чандраян-3» совершил успешную посадку на спутнике Земли. На его борту находится луноход «Прагьян». Прямая трансляция прилунения велась на ютуб-канале Индийской организации космических исследований.

Индия стала четвертой страной посадившей свой аппарат на спутник Земли после СССР, США и Китая. «Мы осуществили мягкую посадку на Луну, Индия на Луне», - сообщил глава организации Шри Соманат.

Станция стартовал 14 июля с космодрома Шрихарикота на ракете среднего класса LVM3. Полёт к Луне длился почти три недели. Посадочный модуль «Викрам» и луноход «Прагьян» должны проработать на спутнике Земли один лунный день - 14,5 земных суток. Они будут изучать сейсмическую активность, грунт и экзосферу.

Предыдущая лунная миссия Индии закончилась неудачей. Тогда посадочный модуль «Викрам», который был доставлен на орбиту Луны станцией «Чандраян-2», разбился.

Ранее российская межпланетная станция «Луна-25» потерпела крушение на Луне. Глава корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что авария произошла из-за нештатной работы двигателя. Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» была запущена с космодрома Восточный в Амурской области 11 августа. Это был первый в современной истории России запуск миссии на Луну. Станция должна была проводить долговременные исследования на лунной поверхности.