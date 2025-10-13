Послы Китая и Беларуси поздравили «Мечту» с победой на выборах

Грузинский премьер в пятый раз с конца прошлого года встретился с послом Китая Чжоу Цянем. По информации пресс-службы грузинского правительства, китайский дипломат поздравил Ираклия Кобахидзе «с убедительной победой правящей команды на муниципальных выборах».

«На встрече обсуждалась положительная динамика развития стратегического партнёрства между Грузией и Китаем», – говорится в сообщении.

Во время беседы Кобахидзе получил официальное приглашение на 8-ю Китайскую международную импортную выставку, которая пройдёт в Шанхае с 5 по 10 ноября.

Сегодня же «Грузинская мечта» получила поздравления с победой и из Минска. Ранее об этом сообщила пресс-служба белорусского авторитарного лидера, сегодня поздравление Александра Лукашенко Ираклию Кобахидзе передал посол Беларуси Николай Рогащук.

«На ознакомительной встрече обсуждались отношения между Грузией и Беларусью, а также положительная динамика развития сотрудничества в различных сферах – в том числе в торгово-экономическом и сельскохозяйственном направлениях – и перспективы дальнейшего взаимодействия», – говорится в сообщении пресс-службы.

Кобахидзе поблагодарил дипломата «за поддержку Грузии в вопросах суверенитета и территориальной целостности».

Напомним, что Минск официально не признаёт независимость Абхазии и Южной Осетии, однако поддерживает контакты с лидерами самопровозглашённых республик. Ранее Лукашенко посещал Абхазию, за что его обвинили в нарушении грузинского закона «Об оккупации».

Отношения Минска и Тбилиси начали улучшаться после приостановки евроинтеграции Грузии и избрания Михаила Кавелашвили президентом от партии «Грузинская мечта». В конце прошлого года Лукашенко поздравил Кавелашвили с избранием на пост президента, а Кавелашвили Лукашенко в феврале текущего года – с седьмой подряд победой на президентских выборах в Беларуси. Также Лукашенко поздравил грузинского президента, легитимность которого не признают оппозиция и значительная часть грузинского общества, с Днем победы.