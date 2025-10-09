Лукашенко поздравил Кобахидзе «с успешными выборами»

Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко поздравил грузинского премьера Ираклия Кобахидзе с «успешным проведением выборов в органы местного самоуправления». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«Уверенная победа кандидатов «Грузинской мечты» является подтверждением их соответствия высоким стандартам ответственности, надежности и профессионализма, а также свидетельствует о широкой поддержке взятого Вами курса на суверенное развитие страны и консолидацию общества», – говорится в поздравлении.
Лукашенко подчеркнул твердое стремление Беларуси углублять отношения дружбы и сотрудничества с Грузией.
«Полагаю, что народные избранники внесут весомый вклад в расширение белорусско-грузинских межрегиональных связей, будут способствовать реализации новых торгово-экономических и гуманитарных проектов», – отметил он.
Белорусский президент пожелал Ираклию Кобахидзе «отличного здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности».
Как сообщалось ранее, в качестве наблюдателя на выборы в Грузию приехала секретарь ЦИК Беларуси Елена Балдовская.
- В условиях бойкота со стороны ряда прозападных оппозиционных партий уверенную победу на выборах 4 октября одержала правящая партия «Грузинская мечта». В масштабах всей страны за «Грузинскую мечту», согласно данным ЦИК, проголосовали 81,7% избирателей (1 104 545 голосов). В Тбилиси показатель партии составил 70% (211 814 голосов).
- Отношения Минска и Тбилиси начали улучшаться после приостановки евроинтеграции Грузии и избрания Михаила Кавелашвили президентом от партии «Грузинская мечта». В конце прошлого года Лукашенко поздравил Кавелашвили с избранием на пост президента, а Кавелашвили Лукашенко в феврале текущего года – с седьмой подряд победой на президентских выборах в Беларуси. Также Лукашенко поздравил грузинского президента, легитимность которого не признают оппозиция и значительная часть грузинского общества, с Днем победы.
- Беларусь официально не признаёт независимость Абхазии и Южной Осетии, однако белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко посещал Абхазию, за что в Тбилиси его обвинили в нарушении закона «Об оккупации». В 2023 году он принял в Минске абхазскую делегацию во главе с президентом Асланом Бжания, а в мае текущего года в Москве пообщался с лидерами самопровозглашённых республик — Аланом Гаглоевым и Бадрой Гунба.
