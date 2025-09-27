Посол Германии: мы направим финансирование друзьям с низкими административными расходами

Посол Германии Петер Фишер в соцсети X опубликовал информацию о встрече с руководителем администрации правительства Грузии Леваном Жоржолиани, состоявшейся 25 сентября. Дипломат пояснил, что встреча прошла по его инициативе, а тема разговора касалась управления немецким финансированием в Грузии.

«Я встретился с господином Жоржолиани, руководителем администрации правительства, по своей просьбе, чтобы задать вопрос о том, чтобы расходы правительства Германии были освобождены от действия закона Грузии «о грантах», так как они уже предусмотрены ранее заключёнными соглашениями между Германией и Грузией. Легитимный правовой вопрос. Ответ: нет. Германия в будущем сосредоточит финансирование на друзьях, у которых небольшие административные издержки», — написал 26 сентября Петер Фишер.

Информация об этой встрече впервые была распространена администрацией правительства.

«(На встрече) Отмечалось, что правительство Грузии недовольно нынешним уровнем отношений между двумя странами и надеется, что ситуация изменится… Леван Жоржолиани разъяснил послу процедуру получения согласия на выдачу грантов и отметил, что закон действует одинаково для всех, соответственно правительство Грузии не может допустить дискриминационного подхода», — сообщал пресс-центр администрации 25 сентября.

Несколько недель назад посол Фишер в интервью грузинской службе Радио Свобода говорил о том, что у посольства нет подробной информации о законе «о грантах»:

«У нас ежемесячно тысячи финансовых транзакций. Мне что, для каждой транзакции нужно запрашивать разрешение? Соблюдать закон всегда возможно, просто мы не знаем, к каким последствиям это приведёт. Что касается закона «о грантах», мы всё ещё ждём конкретной информации. Так что для нас это довольно странная ситуация, когда мы тратим деньги немецких налогоплательщиков в Грузии, и нам это всё больше усложняют», — отмечал он.

Встрече посла Германии в администрации правительства предшествовал его вызов в МИД 24 сентября — это был первый случай в истории отношений Германии и современной Грузии, когда немецкого посла вызвали в министерство. В ведомстве Петер Фишер встретился с первым заместителем Маки Бочоришвили – Георгием Зурабашвили.