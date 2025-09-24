В МИД Грузии выразили послу Германии обеспокоеность «попытками продвижения радикальной повестки»

В МИД Грузии состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Георгия Зурабашвили с чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Германия Петером Фишером. По данным министерства, посла вызвали в связи с «попытками поощрения радикальной повестки в стране». Перед визитом дипломат в разговоре с журналистами отметил, что его впервые «вызывают» в министерство.

«Вызов – это форма дипломатической санкции. Честно говоря, это очень необычно. Это первый случай в истории современных отношений Грузии с Германией, когда посла Германии вызывают в министерство. Я пойду и выслушаю, что они скажут. Но я также решительно отвергаю беспочвенные и провокационные обвинения, выдвинутые против Федеративной Республики Германии, меня и других послов. Я также подвергну критике нынешний курс правительства Грузии, который противоречит вступлению в Европейский союз», — сказал Фишер.

По завершении встречи заявление, в письменной форме, сделали и в МИД. В ведомстве сообщают, что послу «разъяснили, что в соответствии с пунктом 1 статьи 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года сотрудник дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания и не вмешиваться во внутренние дела государства пребывания».

Кроме того, представители МИД Грузии выразили обеспокоеность «попытками продвижения радикальной повестки в стране, что, в свою очередь, противоречит принципам демократии и способствует поляризации общества».

«Вызывают обеспокоенность также попытки политизировать текущие судебные разбирательства в стране и участие послов в этом процессе... Грузинская сторона поинтересовалась основаниями обеспокоенности, изложенным немецким посольством по поводу разжигания языка ненависти и распространения дезинформации. Было отмечено, что посольству официально было предложено представить конкретное обоснование этих опасений, чего до сих пор сделано не было, и, соответственно, грузинская сторона считает подобные обвинения очередной попыткой безосновательной атаки на правительство», - говорится в заявлении МИД Грузии.

При этом на встрече было отмечено, что «правительство Грузии, несмотря на целенаправленные кампании против него, придаёт большое значение и бережно относится к отношениям между двумя странами».

По завершении встречи посол Германии сделал короткий комментарий: «я переадресую вас к заявлениям 33 посольств», — сказал он представителям СМИ.

Напомним, несколькими часами ранее представительство Европейского союза и посольства стран-партнёров в Грузии заявили, что «опровергают распространяемую дезинформацию» о своей деятельности. Как говорится в опубликованном совместном заявлении, «обвинения в адрес роли дипломатических миссий являются безосновательными, вводят общественность в заблуждение и наносят ущерб».