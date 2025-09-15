Адвокаты главы политсовета ЕНД Левана Хабеишвили обжаловали решение первой инстанции о предварительном заключении оппозиционера. Судя по заявлениям представителей «Грузинской мечты», сторонникам Хабеишвили не стоит ожидать скорого освобождения. Вице-спикер парламента Гия Вольский обвинил в поддержке Хабеишвили посла ЕС в Грузии Павла Герчинского.

Левана Хабеишвили задержали за публичное обещание взятки должностным лицам. Уже через 48 часов главе политсовета Единого национального движения (ЕНД) были предъявлены также обвинения в призывах к свержению власти - статья 317 УК.

Адвокат Левана Хабеишвили Георгий Кондахашвили сообщил об обжаловании меры пресечения в виде заключения на 2 месяца:

«Хабеишвили никогда не призывал к насилию в отношении кого-либо и во всех своих заявлениях разъяснял, что речь идёт о мирной смене власти. Он говорил о мирном свержении власти, а Уголовный кодекс говорит о публичном призыве к насильственному свержению власти».

В регионах стенах и бордюрах появились надписи: «Восстань 4 октября!», «Свободу Хабе(ишвили)!». От слов оппозиционера не намерены отказываться и в его партии, об этом сообщил спикер ЕНД Леван Саникидзе:

«В Грузии государственный переворот совершили «Грузинская мечта» и Бидзина Иванишвили, в стране Конституция мертва из-за их действий. Грузинское государство сняли с рельсов европейской интеграции, и 4 октября – это день возвращения на эти рельсы», – заявил Саникидзе, пообещав, что дополнительную информацию похже предоставят организаторы акции, гражданское движение «Проспект Руставели» и «Леван Хабеишвили, несмотря на то что он находится в пенитенциарном учреждении».

Хотя с учетом комментариев представителей власти, вряд ли Апелляционный суд изменит меру пресечения.

«Призыв к свержению власти является преступлением, без всяких оговорок», – пишет глава парламентской комиссии по юридическим вопросам, депутат Арчил Гордуладзе в соцсети. Он пообещал, что заявлениями в поддержку Хабеишвили других представителей, как он сказал, «нацагентуры» займутся соответствующие ведомства:

«Что касается, заявлений того же содержания, которые делаются в поддержку Левана Хабеишвили (либо в других целях), убежден, что Служба госбезопасности Грузии проследит за ними, изучит их содержание и в дальнейшем даст им верную квалификацию, какое из них носило характер перформанса в поддержку, а какое – преступный характер!»

Куда ведет следствие «Грузинской мечты»

Наряду с Хабеишвили ответственность несет и посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, считает вице-спикер парламента Гия Вольский. По его мнению, участники прозападных акций протеста - «одержимые люди, сектанты, но есть и люди, у которых сформировались ошибочные, основанные на иллюзиях взгляды». И что посредством Хабеишвили и других внешние недоброжелатели стараются направить страну на путь, который разрушит грузинские семьи, будущее поколение, принесет в жертву детей страны и сотрет Грузию с политической карты.

Один из таких недоброжелателей для Вольского - посол ЕС Павел Герчинский. В эти дни посол находится в западном регионе Гурии, открыл там бесплатную точку беспроводного интернета, встретился с молодежью, говорил о благах ЕС. Спикер прокомментировал это так:

«Он встречается с людьми, напрямую вовлеченными в экстремистскую деятельность … оторванными от политики, отличающимися необузданным желанием устроить дестабилизацию в Грузии. Жаль — когда ждешь улучшений, для этого мы работаем, и готовы к диалогу, однако то, что делает Герчинский, очень тяжело как для нас, так и для авторитета Европы».

Не «оправдывает» надежд «Мечты» еще один европейский дипломат, посол Германии в Грузии Петер Фишер. Спикер парламента Шалва Папуашвили, обвиняя его в поддержке радикализма и экстремизма в Грузии, сказал, что из-за Фишера все 30-летняя грузино-германская дружба канула в Лету. Так он ответил на призыв Министерства иностранных дел Германии прекратить давление на посла Фишера. Аналогичное заявление пришлось сделать и пресс-спикеру ЕС в Брюсселе, - сначала в поддержку Фишера, а сегодня уже и Герчинского.

«Посол ЕС пользуется нашим полным доверием, и его слова отражают реальность отношенй Грузии и ЕС. Наш посыл грузинским властям в том, чтобы они прекратили нападки на посла за то, что он выполняет свою работу. К сожалению, мы наблюдаем со стороны Грузии массированную попытку распространения дезинформации, и эта атака еще раз искажает то, что в реальности происходит – репрессии и насилие в отношении ни в чем не повинных демонстрантов, гражданского общества и политиков», – заявила пресс-спикер Еврокомиссии по иностранным делам и безопасности Анитта Хиппер.

Тем временем сегодня была задержана Элене Хоштария, еще один оппозиционный лидер. В оппозиции не исключают и ареста бывшего премьер-министра Георгия Гахария, лидера партии «За Грузию» - если не его самого, уехавшего в Германию, то его имущества. Вице-спикер Гия Вольский сегодня сообщил:

«У Георгия Гахария зафиксировано огромное имущество, эксперты проведут проверку, и я уверен, что после его предательских шагов мы придём к логичным выводам».

А генсек партии власти, мэр и кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе не исключил, что в планируемой 4 октября революции следствие может обнаружить и след украинских спецслужб. По сообщению СГБ, 10 сентября были задержаны двое граждан Украины с взрывчатым веществом «гексоген». И следствие не исключает, что он был предназначен не для попадания в РФ, как заявили задержанные, а для объявленной на 4 октября революции в Грузии.

«Кто занимает определённые высокие должности в Украине? Случайно ли это те лица, которые до 2012 года пытали людей в нашей стране? Случайно ли эти люди занимают различные высокие должности? Нас это не должно удивлять, нужно быть особенно осторожными. Воздержусь от преждевременных заявлений, дождёмся работы следственных органов, которые занимаются этим направлением», – заявил Каха Каладзе.

За всеми этими заявлениями многие оппоненты видят руку Москвы. Говорит один из лидеров «Сильной Грузии - Лело» Саломе Самадашвили.

«Ясно, что задание России власти Иванишвили - как можно более быстрое разрушить все наши западные стратегические связи. Наряду с США, особенно важно как можно быстрее испортить отношения с Германией, поскольку именно слово Германии было решающим в таких вопросах, как предоставление Грузии статуса кандидата на членство в ЕС. В целом, вес Германии в Евросоюзе сегодня нчрезвычайно велик. Как видно, все заявления «Грузинской мечты» служат тому, чтобы максимально испортить отношения, и чтобы у Германии не осталось другого выбора, кроме как поддержать отмену Евросоюзом всех форматов отношений с Грузией, включая безвизовый режим», – заявила Саломе Самадашвили.

Вопрос о приостановке безвизового режима в Брюсселе рассмотрят поздней осенью. Часть представителей гражданского общества и академических кругов инициировали петицию с объявлением благодарности послу Германии Петеру Фишеру и его стране и с призывом к «Грузинской мечте» - прекратить антиевропейскую выпады и политику. В правящей партии призыв проигнорировали, отозвался на петицию, зачявив, что был тронут вниманием, посол Фишер.

