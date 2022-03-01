Представители духовенства Русской православной церкви призвали остановить войну в Украине, обратившись «ко всем, от кого это зависит». В открытом письме священники и дьяконы заявили, что «братоубийственная война» приведет в пропасть отношения русских и украинцев и о своей скорби об испытании, которому «незаслуженно подвергнуты наши братья и сестры в Украине».

Обращение распространяется в сети 1 марта. На момент публикации новости его подписали 83 человека. В нем подчеркивается, что подписавшие обращаются «от своего имени», то есть, не от лица церкви – это священникам запрещает каноническое право. В тексте авторы выражают желание, чтобы «все воины – и российские, и украинские» вернулись в свои дома. «Мы уважаем богоданную свободу человека и считаем, что народ Украины должен делать свой выбор самостоятельно, не под прицелом автоматов, без давления с Запада или Востока», – говорится в обращении.

Текст появился на фоне растущей внутрицерковной критики предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла (Гундяева). Его обвиняют в том, что он не высказал достаточно четкой антивоенной позиции после начала войны в Украине. На момент публикации новости на главной странице сайта Московского патриархата не было ни одного упоминания о войне.

На этом фоне на сайте Сумской епархии, находящейся в самом сердце исторической РПЦ, появилось заявление священников о том, что они останавливают поминовение патриарха в ходе церковных служб. На церковном языке это фактически означает, что священники не признают его частью церкви. «Мы с особой скорбью вынуждены признать, что в эти страшные дни Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл никак не осудил агрессивные действия российской власти», – говорится в их обращении.

Они подчеркнули, что продолжают считать себя частью входящей в РПЦ Украинской православной церкви Московского патриархата, и выразили поддержку ее предстоятелю митрополиту Онуфрию (Березовскому), осудившему агрессию.