Представитель Госдепа США обсудит с грузинскими властями поддержку TRIPP

В Грузии с официальным визитом находится старший советник Госдепартамента США Джонатан Асконас. Об этом сообщает посольство Соединенных штатов.

«Его визит посвящен обсуждению того, как Грузия может поддержать Дорожную карту администрации Трампа по международному миру и процветанию (Trump Route for International Peace and Prosperity) TRIPP. Этот транспортный маршрут стал результатом мирного саммита между Арменией и Азербайджаном, состоявшегося при посредничестве США 8 августа», - говорится в сообщении дипведомства.

18 ноября Джонатан Асконас посетил пограничный пункт Садахло, который был построен и в значительной степени оснащён при поддержке США. В ходе визита запланированы встречи с представителями Министерства иностранных дел и правительства Грузии, а также международных финансовых организаций.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 августа на встрече в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом подписали совместную декларацию о мирных отношениях между Арменией и Азербайджаном. Среди прочего в ней признавалась необходимость «проложить курс к светлому будущему, не связанному с конфликтами прошлого», напоминает DW.

Кроме того, оговаривалось сотрудничество Армении с США и третьими странами при организации на ее территории транзитного «Маршрута Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Армения заявила о готовность передать США права управления этим коридором на 99 лет.