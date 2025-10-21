Ираклий Кобахидзе встретился с Николом Пашиняном

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе провел в Тбилиси встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По информации пресс-службы грузинского правительства, на встрече обсуждались двусторонние отношения между Грузией и Арменией, вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также роль Армении как одного из крупнейших торговых партнёров Грузии.

«Накануне Форума Шелкового пути у меня была продуктивная встреча с Николом Пашиняном. Убеждён, что она укрепит сотрудничество между нашими странами», – написал Ираклий Кобахидзе в соцсети X.

По словам Пашиняна, стороны обсудили стратегическое партнёрство в торговле, инфраструктуре и культуре, а также перспективы регионального сотрудничества.

«Очень ценю наш активный политический диалог и дружеские отношения», – отметил он.

Пашинян приехал в Тбилиси на Форум Шелкового пути, который впервые прошёл в 2015 году и проводится раз в два года. Главная тема и слоган пятого форума – «Инвестируйте во взаимосвязь – растите в стабильности» (Invest in Connectivity – Grow in Stability).

В мероприятии ожидается участие около двух тысяч делегатов – высокопоставленных политиков, представителей бизнеса и международных организаций, руководителей ведущих глобальных компаний и экспертов. Планируется обсудить глобальную торговлю, транспорт и логистику, развитие Срединного коридора, энергетику, цифровую трансформацию, а также инвестиционный климат в Грузии.

В форуме также примет участие премьер Азербайджана Али Асадов. Два года назад Асадов и Пашинян провели трёхстороннюю встречу с тогдашним премьером Ираклием Гарибашвили.