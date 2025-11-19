Президент Армении Ваагн Хачатурян встретился в Тбилиси с Михаилом Кавелашвили

В президентском дворце Орбелиани состоялась встреча президента Армении Ваагна Хачатуряна с Михаилом Кавелашвили – грузинским президентом, чью легитимность не признают оппозиция и значительная часть общества.

В ходе встречи обсуждались текущие политические события, а также «важность поддержания мира и стабильности в регионе в условиях стремительно меняющегося международного порядка», – сообщают в администрации Кавелашвили.

Он поблагодарил Ваагна Хачатуряна за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также отметил, что Грузия приветствует парафирование мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

«Грузия также решительно поддерживает установление мира и стабильности на Южном Кавказе и готова и впредь вносить свой вклад по мере необходимости», — цитирует Кавелашвили его администрация.

По завершении встречи состоялась совместная пресс-конференция, на которой Михаил Кавелашвили заявил:

«Многовековые отношения между двумя странами, основанные на взаимном уважении, доверии и непоколебимой дружбе, никогда не определялись исключительно географической близостью. Главное в этом процессе – сближение ценностей и общих взглядов, объединяющих наши народы, принципов государственного суверенитета, национальной идентичности и культурного многообразия. Защита нашей идентичности является важнейшим приоритетом как для Грузии, так и для Армении, что создаёт прочную основу для ещё более тесных партнёрских отношений».

Напомним, несколько дней назад Грузию с официальным визитом посещал глава МИД Армении Арарат Мирзоян. С представителями грузинского правительства он обсудил вопросы «взаимосвязанности». Грузию посетила и министр юстиции Армении Србуи Галян.