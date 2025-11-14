Принятые в Грузии законы, ограничивающие свободу выражения, должны быть отменены – БДИПЧ/ОБСЕ

БДИПЧ/ОБСЕ публикует доклад «Срочное заключение о поправках в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Грузии». Бюро по демократическим институтам и правам человека, в частности, отмечает, что последние поправки к закону «О собраниях и манифестациях», принятые грузинским парламентом в октябре 2025 года «без публичных обсуждений», чрезмерно ограничивают свободу мирных собраний, выражения мнения и объединений и противоречат международным обязательствам страны в сфере прав человека. В заключении рассматриваются поправки, согласно которым «искусственное перекрытие дороги» или ношение маски на митинге карается арестом сроком до 15 суток, а при повторном нарушении – уголовным преследованием и лишением свободы сроком до одного года.

«(Закон) исключает возможность применения менее строгих альтернативных санкций, устанавливает более длительный административный арест в качестве наказания по умолчанию за определенные действия, квалифицированные как административные правонарушения, и уголовное лишение свободы в случае, если лицо ранее совершало эти правонарушения. Это еще больше усугубляет негативное воздействие ограничений, введенных в феврале 2025 года и декабре 2024 года, которые БДИПЧ расценило как неоправданное вмешательство в осуществление права на свободу мирных собраний в Грузии в заключении, опубликованном в марте 2025 года», – говорится в документе.

Авторы заключения выражают «серьёзную обеспокоенность по поводу несоблюдения Грузией своих международных обязательств в области прав человека» и призывают отменить законодательные изменения.

БДИПЧ/ОБСЕ считает, что законодательные поправки представляют собой неоправданное вмешательство в осуществление права на свободу мирных собраний в Грузии.

«Введение уголовных наказаний за действия, которые могут быть законными и правомерными в соответствии с международным правом, было бы равносильно произвольному лишению свободы, что является нарушением статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 5 Европейской конвенции о правах человека», – говорится в заключении.

После того, как «Грузинская мечта» приняла и ввела в действие законодательные поправки, ограничивающие свободу выражения мнений во второй половине октября 2025 года, полиция задержала десятки (более 100) участников протестов в Тбилиси.