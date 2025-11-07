Прокуратура Грузии обвинила 43 человека в членстве в «воровском мире» и его поддержке

Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения 43 людям по обвинениям в связях с «воровским миром». Как заявили в ведомстве, следствие установило, что члены «воровского мира» совместно с обвиняемыми в поддержке деятельности «воровского мира», по обращениям конфликтующих сторон, как по заданию так называемых «воров в законе» за рубежом, так и самостоятельно, организовывали «воровские разборки» и обсуждали финансовые споры между сторонами, а также вымогали у граждан денежные средства.

По данным прокуратуры, следствие установило, что так называемые «воры в законе» поручали членам «воровского мира» исполнить через членов и пособников «воровского» сообщества так называемое «воровское решение» в отношении одного из обвиняемых в исправительном учреждении, предусматривающее применение к нему карательных мер.

В ведомстве сообщают, что бывший депутат Лагодехского городского собрания от партии «Грузинская мечта» Мирза Алиев, погибший в ходе спецоперации (в ходе которой был также ранен сотрудник спецподразделения), обратился к членам «воровского мира» и криминальным авторитетам с просьбой уменьшить размер выплат «воровскому миру».

Для решения возникшей проблемы были проведены переговоры и обсуждения с участием членов «воровского мира». В указанный период Мирза Алиев оказывал финансовую помощь одному из криминальных авторитетов, находящемуся в пенитенциарном учреждении. В результате «воровской разборки» было достигнуто соглашение, в обмен на что Мирза Алиев, как сторонник деятельности «воровского мира», передал его членам в общей сложности 6000 долларов США.

По делу были задержаны 34 обвиняемых. Шестерым из них обвинение предъявлено заочно, а троим – в пенитенциарном учреждении.

Подсудимым предъявлены обвинения в участии в «воровском мире», в поддержке деятельности «воровского мира», в обращении к «вору в законе» или члену «воровского мира», а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Эти преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Часть обвиняемых заключена под стражу, одному из обвиняемых, который сотрудничал со следствием, назначен залог в размере 3000 лари. В отношении остальных обвиняемых вопрос о мере пресечения будет рассмотрен судом в установленный законом срок.