Прокуратура расследует возможное присвоение имущества технического университета Грузии

Прокуратура Грузии начала расследование по факту незаконного присвоения и растраты имущества, принадлежащего Грузинскому техническому университету, в особо крупном размере, говорится в заявлении ведомства. Расследование начато на основании обращения ректора технического университета Давида Гургенидзе.

«17 октября этого года ректор Технического университета обратился в прокуратуру с заявлением, в котором указал на факты незаконной приватизации недвижимого имущества (земельных участков, расположенных на них зданий, сооружений и спортивных площадок), находящегося во владении и пользовании Грузинского технического университета по адресу: Тбилиси, улица Костава №77, в пользу ООО «Грузинский университет»», - говорится в заявлении.

Расследование ведется по статье 182 Уголовного кодекса Грузии («присвоение или растрата»), Департаментом по борьбе с коррупционными преступлениями Генпрокуратуры Грузии.

17 октября ректор Грузинского технического университета Давид Гургенидзе потребовал ареста имущества «Университета Грузии», которое, по его утверждениям, ранее принадлежало его вузу.

«Мы требуем ареста этого имущества и возвращения его Техническому университету. Мы также требуем расследовать и вернуть университету, молодёжи и профессорско-преподавательскому составу прибыль, которую университет не получал на протяжении многих лет», — заявил Давид Гургенидзе.

Позже ректор «Университета Грузии» Константин Топурия заявил, что недвижимость, о которой идет речь, принадлежала не Техническому университету, а Министерству экономики. Министерство продало её на аукционе, и «Университет Грузии» купил за несколько миллионов. Все обвинения о покупке за 1 лари он назвал ложью без юридической перспективы.

«Университет Грузии», принадлежащий матери третьего президента Грузии Гиули Аласания, в последнее время подвергается нападкам со стороны правительства и проправительственных СМИ. Его обвиняют в организации «антигосударственных тренингов», хотя соответствующие доказательства не были обнародованы.

«Университет Грузии» помог бывшим госслужащим, которые выступили против решения приостановить процесс евроинтеграции и потеряли работу, создав для этой цели фонд в размере 200 000 лари.