«Технический университет» требует ареста и передачи ему имущества «Университета Грузии»

Ректор Грузинского технического университета Давид Гургенидзе требует ареста имущества «Университета Грузии», которое, по его утверждениям, ранее принадлежало его вузу. С соответствующим заявлением он обратился в прокуратуру 17 октября.

«Мы требуем ареста этого имущества и возвращения его Техническому университету. Мы также требуем расследовать и вернуть университету, молодёжи и профессорско-преподавательскому составу прибыль, которую университет не получал на протяжении многих лет. Необходимо определить ущерб, прокуратура должна провести по нему экспертизу, которая должна установить характер ущерба. Чтобы это имущество не было отчуждено и передано третьим лицам, мы настоятельно требуем его ареста», — заявил Давид Гургенидзе.

Ситуацию прокомментировал грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

«Специфическая инфраструктура Грузинского технического университета была передана члену семьи Саакашвили всего за один лари, что, мягко говоря, является откровенной наглостью. Будет интересно изучить этот вопрос, и мы дождёмся реакции соответствующих органов», — заявил Кобахидзе.

«Университет Грузии», принадлежащий матери третьего президента Грузии Гиули Аласания, в последнее время подвергается нападкам со стороны правительства и проправительственных СМИ. Его обвиняют в организации «антигосударственных тренингов», хотя соответствующие доказательства не были обнародованы.

«Университет Грузии» помог бывшим госслужащим, которые выступили против решения приостановить процесс евроинтеграции и потеряли работу, создав для этой цели фонд в размере 200 000 лари.