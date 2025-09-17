Прокурор штата Юта обвинил Тайлера Робинсона в убийстве Чарли Кирка

Прокурор штата Юта Джефф Грей сообщил, что 22-летний Тайлер Робинсон обвиняется в убийстве известного консервативного активиста Чарли Кирка.

По словам прокурора, против Робинсона выдвинуты семь пунктов обвинения. Среди них — убийство, противоправное применение огнестрельного оружия, повлекшее тяжкие телесные повреждения, давление на свидетелей, воспрепятствование правосудию.

Как уточняет Reuters, обвинения будут официально предъявлены Робинсону позднее, во время его первого судебного слушания. Оно назначено на 15:00 по местному времени (в полночь среды по московскому времени) и пройдет в формате видеоконференции.

Грей также заявил, что прокуратура намерена ходатайствовать о смертной казни. В связи с этим Робинсон будет содержаться в тюрьме без права выхода под залог.

31-летний Чарли Кирк, консервативный блогер и активист, 10 сентября был убит выстрелом в шею. В этот момент Кирк выступал в университете штата Юта. Трамп назвал преступление «чудовищным».

Кирк считается одним из тех, кто помог Республиканской партии США и самому Трампу заручиться поддержкой большого количества молодых избирателей на президентских выборах 2024 года.