Пророссийский блок Додона оспаривает итоги выборов в Молдове

В Кишинёве 29 сентября сторонники политического альянса «Патриотический избирательный блок» во главе с бывшим президентом Игорем Додоном вышли на акцию перед зданием парламента Молдовы, заявив о непризнании результатов парламентских выборов.

Додон обвинил президентскую правящую «Партию действия и солидарности» (PAS) в том, что она «удержалась у власти только благодаря голосам диаспоры». Политик заявил о подаче апелляций в Центризбирком и добавил, что его блок вместе с другими оппозиционными силами набрал больше голосов внутри страны, чем PAS. При этом Додон призвал сторонников разойтись и возвращаться на протесты лишь по его сигналу.

Демонстрация продлилась около 15 минут и сопровождалась мелкими инцидентами, сообщает Молдавская служба Радио Свобода.

Когда один из прохожих выкрикнул «Слава Украине!», протестующие освистали его, после чего вмешалась полиция. Прохожего задержали, а в толпе начали звучать пророссийские лозунги.

На выборах 28 сентября PAS получила 50,16% голосов и 55 мандатов в парламенте, «Патриотический избирательный блок» — вдвое меньше. За рубежом за правящую партию Майи Санду проголосовали почти 80% избирателей, а за альянс во главе с Додоном — чуть больше 5%.

В последние месяцы молдавские власти неоднократно заявляли о пресечении попыток пророссийских структур дестабилизировать ситуацию в Молдове.