Зурабишвили поздравила Санду с победой на выборах с трибуны Варшавского форума

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся в Польше, с трибуны Варшавского форума безопасности поздравила президента Молдовы Майю Санду и её партию с победой на парламентских выборах.

«Хочу поздравить наших молдавских друзей с этим большим успехом, который является победой для них. Лично поздравляю Майю Санду — но это также победа для Европы, для демократии и для нас, для Грузии», — отметила Зурабишвили.

По её словам, это сигнал надежды и подтверждение необходимости сохранять твёрдость в борьбе за европейский путь страны:

«Это путь, который вместе начали Украина, Молдова и Грузия. И это не случайно, что российская агрессия и различные формы вмешательства направлены именно против этих трёх ассоциированных стран».

В социальной сети X Зурабишвили добавила:

«ЕС должен выйти за рамки наблюдательных миссий и пассивных заявлений. Он должен активно помогать соседям противостоять дезинформации, манипуляциям и гибридной войне. Грузии нужно больше, чем слова — нужны действия!»

На парламентских выборах в Молдове после обработки бюллетеней с 99,91% участков уверенно лидирует правящая проевропейская партия «Действие и солидарность» (более 50%). На втором месте Патриотический блок (24,19%), считающийся пророссийским, на третьем — избирательный блок «Альтернатива» (7,97%), созданный мэром Кишинёва Ионом Чебаном в 2025 году.

29 сентября Зурабишвили, выступая на Варшавском форуме безопасности, затронула вопросы расширения Евросоюза:

«Расширение — это не только объединение новых членов, это защита европейской модели, защита демократии. Это политический выбор стран-членов ЕС и стран, стремящихся стать частью сообщества, а также вопрос геополитического значения для Европы».

Пресс-служба Зурабишвили сообщила, что она вместе с представителями ЕС, США, Великобритании, Франции, Украины и Литвы примет участие в официальном ужине, организованном министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским в честь участников конференции.

30 сентября запланировано её участие в панельной дискуссии «Несломленные: борьба за демократический суверенитет в враждебном окружении» и выступление в качестве главного докладчика на сессии «Женщины в международной безопасности». В рамках форума также предусмотрены двусторонние встречи и интервью с международными СМИ.