Путин подписал законы об аннексии регионов на востоке и юге Украины

Президент РФ Владимир Путин в среду, 5 октября, подписал федеральные законы, которые ратифицируют договоры о вхождении оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, части Николаевской и Херсонской областей в состав России. Он также подписал федеральные конституционные законы о принятии в состав страны четырёх новых субъектов.

Ранее договоры договоры о вхождении территории пяти регионов Украины в состав России ратифицировал Совет Федерации. Аннексию украинских территорий поддержали все присутствующие в зале члены палаты: 153 из 170.

Аннексию украинских территорий российские власти обосновывают результатами псевдореферендумов, которые прошли на оккупированных и контролируемых сепаратистами территориях 23–27 сентября 2022 года. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, оно прошло в нарушение международных норм и украинского законодательства.

Москва не контролирует значительную часть территорий, об аннексии которых объявила. Киев продолжает там успешное контрнаступление и планирует освободить их. Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, признающий ничтожным указы Путина о регионах Украины. В документе упоминаются не только аннексированные сегодня области, но и Крым.