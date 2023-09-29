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Путин поручил экс-главе штаба ЧВК «Вагнер» создать отряды добровольцев

Наёмник ЧВК «Вагнер»

Президент России Владимир Путин поручил бывшему начальнику штаба ЧВК «Вагнер» Андрею Трошеву создавать военные отряды добровольцев.

«На последней встрече мы говорили о том, что Вы займётесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции», – сказал Путин на встрече с Трошевым и замминистра обороны России Юнус-Беком Евкуровым. Стенограмма беседы была опубликована сегодня, 29 сентября.

По словам Путина, Трошев «знает о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом», потому что тот больше года воевал «в таком подразделении».

Бывший начальник штаба ЧВК «Вагнер» Трошев сейчас работает в Минобороны, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Командиры ЧВК «Вагнер» обвинили Трошева и ещё одного высокопоставленного вагнеровца в предательстве, писал Институт изучения войны в августе 2023 года.

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