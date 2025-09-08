Путин внёс в Госдуму проект о денонсации конвенции против пыток

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство наказания.

После выхода из конвенции Россия больше не будет обязана допускать международных инспекторов в свои тюрьмы. Жалобы от российских заключённых в Европейский комитет по предотвращению пыток больше рассматриваться не будут.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что с 2023 года Россия не имеет представителя в Европейском комитете. Это связано с тем, что Совет Европы заблокировал процесс избрания нового члена от России. При этом обращения по вопросу восстановления российского представительства оставались без ответа, несмотря на закреплённый в Европейской конвенции принцип сотрудничества, подчёркивается в документе. Российская сторона считает такой подход дискриминационным.

Участниками конвенции являются государства — члены Совета Европы. Россия вышла из него в 2022 году после 26 лет членства.

Конвенцию по предупреждению пыток Москва подписала в 1996 году. Два года спустя она вступила в силу для России.

Новость дополняется