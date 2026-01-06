Ранее задержанный в Испании бизнесмен Бичико Паикидзe находится на свободе – адвокат

Обвиняемый бизнесмен Бичико Паикидзе, задержанный в Испании по запросу Грузии по делу о мошенническом присвоении крупной суммы средств Министерства инфраструктуры, находится на свободе, сообщила его адвокат Ирма Чкадуа. По её словам, Паикидзе был освобождён в тот же день, когда был задержан, — 9 декабря.

Ирма Чкадуа добавила, что ждёт дополнительной информации от местного адвоката Бичико Паикидзе.

Ранее, 19 декабря, прокуратура подтвердила, что бизнесмена задержали в Испании по запросу Грузии и проводились процедуры, необходимые для экстрадиции.

Бичико Паикидзе представлял «Грузинскую мечту» в муниципальном собрании Вани в созывах 2017 и 2021 годов. В 2016 году он пожертвовал партии 12 000 лари. Он был объявлен в розыск 24 сентября в рамках расследования, начатого СГБ.

Бывший начальник Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили, который в настоящее время находится под стражей по обвинению в получении крупной взятки, является крёстным отцом сына Бичико Паикидзе.

До возбуждения уголовного дела материалы по нему подготовила «Студия Монитор», где Паикидзе упоминался как «протеже СГБ».

Служба государственной безопасности заявляет, что расследуются детали контракта между компанией Бичико Паикидзe B.P. TRANS и Министерством инфраструктуры, в контексте мошеннического присвоения государственной суммы в 4 184 249 лари.

Эта компания выиграла тендер Министерства инфраструктуры и с июня 2021 по сентябрь 2022 года выполняла работы на участке автомобильной дороги Кутаиси-Алпана-Мамисонский перевал и устанавливала берегозащитные стены в муниципалитете Они.

Из-за отсутствия в Грузии Бичико Пайкидзe было предъявлено обвинение заочно по статьям 180 и 362 Уголовного кодекса Грузии – мошенническое присвоение крупной суммы и составление/использование поддельных официальных документов, повлекших значительный ущерб.

Бичико Паикидзe был арестован Тбилисским городским судом 26 сентября 2025 года. Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры.