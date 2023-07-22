Разведка США подтверждает, что российское ядерное оружие – в Беларуси

У Разведывательного управления Министерства обороны США (Defense Intelligence Agency) «нет оснований сомневаться» в том, что Россия, как утверждал президент Владимир Путин, действительно разместила тактическое ядерное вооружение в Беларуси. Об этом сообщает CNN со ссылкой на не названных по именам высокопоставленных сотрудников управления, которые пообщались с журналистами.

Путин заявил о том, что ядерное оружие уже находится на территории Беларуси, в прошлом месяце. Официально представители стран Запада пока не подтверждали и не опровергали эти утверждения.

Ранее представители разведсообщества США сообщали CNN, что, по их данным, в Беларуси не ведется никаких работ по сооружению хранилищ для тактического ядерного оружия. Об их сооружении к июлю говорили Путин и белорусский руководитель Александр Лукашенко. Однако в американской разведке признают, что на белорусской территории есть оставшиеся с советских времен объекты, которые могли бы использоваться для хранения ядерных зарядов.

Представители Разведуправления Минобороны США также подчеркнули, что, по их данным, Россия будет осуществлять полный контроль над размещенными в Беларуси ядерными зарядами. Они поставили под сомнения утверждения Лукашенко о том, что он будет принимать решения о возможном использовании этого оружия и применит его «без колебаний» в случае необходимости. Передача оружия под контроль Минска было бы нарушением обязательств России по Договору о нераспространении ядерного оружия. Путин ранее говорил, что ядерное оружие останется под российским контролем, и никто из российских представителей не ставил это под сомнение.

Сколько именно ядерных зарядов будет размещено в Беларуси – неизвестно.

США осудили размещение в Беларуси российского ядерного оружия. Американские представители утверждают, что не видят возросших рисков его применения и не намерены в данный момент менять ядерную стратегию США или степень боеготовности американских ядерных сил.