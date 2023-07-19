Решение Путина увеличило привлекательность грузинского паспорта

По итогам третьего квартала текущего года грузинский паспорт занял 48-е место в Индексе привлекательности паспортов компании Henley&Partners.

Грузинский паспорт поднялся в рейтинге еще на две строчки. В прошлом году Грузия была на 52-м месте, в январе текущего года – на 50-м.

Обладатели грузинского паспорта могут посещать без визы или по упрощенной процедуре 117 стран – ранее в списке было 116 государств.

Напомним, что президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Решение вступило в силу 15 мая текущего года.

В новом рейтинге Henley&Partners Япония впервые за пять лет утратила лидерство. Самым сильным паспортом в мире теперь признан сингапурский.

Украина занимает в рейтинге 30-е место, Россия – 49-е, Азербайджан – 72-е, Армения – 74-е.