Reuters: Indian Oil возобновила закупки российской нефти

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии — Indian Oil Corp — вновь начал закупать российскую нефть, но теперь только у компаний, не попавших под санкции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, речь идёт о поставках около трёх с половиной миллионов баррелей нефти марки ESPO. Кто именно стал продавцом, собеседники агентства не уточнили.

Ранее Indian Oil Corp отозвала несколько партий российской нефти после введения новых санкций США — из-за того, что их поставляли дочерние структуры компаний, оказавшихся под ограничениями.

22 октября Минфин США объявил о введении санкций против крупнейших экспортеров российской нефти — компаний «Лукойл» и «Роснефть». Ограничения затронули сами компании и больше 30 дочерних структур.

После этого крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Индии приостановили новые заказы на российскую нефть, ожидая разъяснений от правительства и поставщиков о законности дальнейших поставок. По данным Reuters, закупки российской нефти временно приостановили и государственные нефтяные компании Китая.