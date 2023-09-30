Reuters: Румыния усиливает оборону на границе с Украиной

Румыния стягивает к населенным пунктам на Дунае, к границе с Украиной, силы ПВО и дополнительные патрули, усиливая свою оборону. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Бухарест и НАТО обеспокоены тем, что российские обстрелы черноморских портов в Одесской области могут затронуть румынскую территорию. Ранее Румыния разместила у себя сотню дополнительных американских истребителей F-16 в 150 километрах к югу от Измаила и расширила бесполетную зону вдоль границы с Украиной до 30 километров.

По словам собеседников Reuters, случаи падения беспилотников на территории Румынии усиливают недопонимание между Россией и НАТО и заставляют румынских военных укреплять защиту страны.

Минобороны Румынии сообщало, что в сентябре на территории страны упали три беспилотника. Один упал в деревне Плауру, которая находится на берегу Дуная напротив Измаила. Там военные построили два бомбоубежища, а жители получают сообщения на мобильные телефоне о беспилотниках, которые двигаются в направлении Румынии. При этом местные власти признают, что плохой сигнал связи ограничивает эффективность предупреждений.

Президент Румынии Клаус Йоханнис и НАТО ранее не увидели в действиях России преднамеренных атак, но признали, что падение обломков беспилотников представляет большую проблему для Бухареста.