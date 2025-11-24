Reuters: Трамп тайно распустил DOGE. До мая им руководил Илон Маск

Администрация президента США Дональда Трампа досрочно ликвидировала Департамент по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE), которым до конца мая руководил Илон Маск. Как сообщает Reuters, ведомство было расформировано за восемь месяцев до окончания его мандата – по плану DOGE должен был существовать до июля 2026 года.

Директор Управления кадровой службы Скотт Купор (OPM), отвечая на вопрос о статусе DOGE, заявил, что структуры не существует и она больше не является централизованной. По данным агентства, функции упразднённого департамента частично перешли к OPM.

Reuters подчёркивает, что роспуск DOGE резко контрастирует с тем вниманием, которое администрация Трампа ранее уделяла его продвижению. Департамент был создан одним из первых указов Трампа, подписанных в день инаугурации 20 января, и должен был заниматься сокращением госрасходов и реструктуризацией федеральных агентств.

Руководителем DOGE был назначен основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Он покинул пост в конце мая после истечения контракта – на фоне конфликта с Трампом из-за предложенного президентом «большого и красивого» закона о налогах и расходах.

В мае законопроект о налогах и расходах, который сам Дональд Трамп называет «большим и красивым» законом, был принят Палатой представителей с небольшим перевесом голосов. В Сенате документ столкнулся с сопротивлением, в том числе со стороны членов Республиканской партии Трампа, которая сейчас имеет большинство в обеих палатах Конгресса.