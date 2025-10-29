Реваз Сохадзе: из 214 текущих проектов проблемными были 161

Грузинский министр инфраструктуры Реваз Сохадзе выступил в парламенте Грузии, по правилу интерпелляции. Члены парламента ранее обратились к нему с более чем 60 вопросами, касающимися инфраструктурных проектов в Грузии. Реваз Сохадзе отметил, что большая часть текущих проектов столкнулись с разными проблемами:

«В результате исследования в Фонде муниципального развития, к сожалению, был выявлен ряд проблем. Слабая система планирования и надзора за проектами, что стало причиной многих задержек или полной остановки проектов. В частности, например, из 214 текущих проектов проблемными были 161, общая стоимость которых превысила 1 млрд лари. Под проблемами я подразумеваю как низкие темпы реализации, так и приостановленные и просроченные проекты, проблемы с качеством и т. д. В ряде случаев низкое качество строительства требует проверки и переоценки уже выполненных работ. Если в результате мониторинга текущих проектов возникли вопросы по качеству, мы обязаны изучить вопрос более подробно, и только после экспертного заключения можно продолжить указанные работы».

Сохадзе отметил, что Министерство инфраструктуры намеренно перейти «на новые строительные нормы», которые решат проблему системы ценообразования, которая «годами вредила развитию инфраструктуры».

«Наша задача – не в том, чтобы платить цену ниже рыночной, наша цель – оптимальная цена, высокое качество и выполнение проектов в разумные сроки. Это станет основой для того, чтобы инфраструктурные проекты в Грузии реализовывались в соответствии с международными стандартами – прозрачно, качественно и эффективно», — заявил Реваз Сохадзе.

В отдельную тему он выделил расходы государственной «Объединенной компании по водоснабжению Грузии», которые по его утверждениям значительно превышают её доходы. Он сообщил, что правительство намерено обратиться в Национальную комиссию по регулировании энергетики с просьбой о повышении тарифа.

«Сегодняшние тарифы, действующие в Тбилиси, резко отличаются от тарифов в регионах, тогда как в регионах водоснабжение требует гораздо больших капитальных затрат, чем в столице. Соответственно, считаем важным предпринять шаги в этом направлении, поскольку компания не может покрыть даже минимальные операционные расходы при существующих тарифах», — сказал Сохадзе.

В населённых пунктах, где воду населению поставляет «Объединенная компания по водоснабжению Грузии», тариф не повышался с 2011 года.

Цена за 1 м³ воды составляет 0,423 лари;

Неоснащённый счётчиком абонент платит 2,03 лари на человека.

В столице тариф для абонентов со счётчиками схож, однако тарифы для коммерческих пользователей и абонентов без счётчиков значительно выше.

По словам Реваза Сохадзе, обращение в Национальную комиссию по регулированию энергетики о пересмотре тарифа планируется в 2026 году, а новые цены вступят в силу с 2027 года.

В апреле 2025 года Ираклий Карселадзе покинул пост министра инфраструктуры, его место занял Реваз Сохадзе — член сакребуло Тбилиси с 2021 года. Ранее «Мечта» разделила Министерство инфраструктуры и регионального развития на два ведомства.