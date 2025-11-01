Revolut начал уведомлять россиян без ВНЖ в Евросоюзе о закрытии счетов

Зарегистрированный в Литве онлайн-банк Revolut начал уведомлять своих клиентов-россиян, не имеющих временного вида на жительство или гражданства страны ЕС, о закрытии счета. В банке ссылаются на недавно одобренный 19-й пакет санкций ЕС против России из-за войны в Украине.

Ранее в Revolut можно было открыть счета гражданам России, имевшим европейский вид на жительство, либо долгосрочную национальную визу категории D.

В ночь на субботу пользователи, открывавшие счета по визе категрии D, получили два письма. В первом их просили загрузить в систему копию действующего временного или постоянного вида на жительство в государстве-члене ЕС, стране, входящей в ЕЭЗ, или Швейцарии, либо подтверждение наличия европейского паспорта. Во втором письме говорилось, что договор с клиентом будет расторгнут в конце года.

До 31 декабря 2025 года пользователю запрещено вносить деньги, расплачиваться картой, снимать наличные в банкомате и отправлять деньги на другие счета Revolut.

Столкнувшиеся с блокировкой клиенты банка рассказали, что не могут получить никакого ответа от поддержки банка, пишет «Медиазона».

Издание пишет, что ему известно о двух случаях, когда пользователям Revolut из Латвии заморозили открытый по визе D аккаунт несмотря на то, что они ждали одобрения ВНЖ и известили об этом банк. Еще одна клиентка, с которой поговорила «Медиазона», имеет действующий ВНЖ и присылала его банку ранее, но не успела загрузить его по повторному требованию и тоже столкнулась с блокировкой.