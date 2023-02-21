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Росгосцирк закупил каски и бронежилеты для гастролей в Донецке
Российская государственная цирковая компания (Росгосцирк) закупила каски и бронежилеты на 2,3 миллиона рублей для своих сотрудников, которые поедут на гастроли на контролируемых Россией территории Донецкой и Луганской областей Украины. Контракт на сайте госзакупок обнаружило издание «Полигон медиа».
Договор на приобретение касок и бронежилетов нужно исполнить до конца марта этого года. Количество снаряжения, которое требуется закупить, не указывается.
Как сообщает «Сирена», Росгосцирк ранее уже проводил гастроли на занятых российской армией территориях. В августе прошлого года российские артисты выступали в Луганске.
В Росгосцирке состоят 36 стационарных и пять цирков-шапито. На сайте компании размещены ссылки на программу «Мы вместе», которая собирает помощь для российских солдат, воюющих в Украине.
Другие новости дня
Глава МВД Грузии заявил об успехах в борьбе с преступностью
Министр внутренних дел Грузии Вахтаг Гомелаури заявил, что показатель раскрываемости преступлений в стране достиг 62% и это беспрецедентно высокая цифра.
Министр во вторник пришел в парламент на «министерский час» и выступил с отчетом о работе ведомства, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По словам Гомелаури, показатель раскрываемости преступлений на 12% превысил результаты 2021 года. Одновременно, заявил министр, уменьшилось число преступлений, в том числе убийств и покушений на убийство.
Он сообщил, что в 2022 году МВД было задержано 307 человек, находящихся в розыске, в том числе 37 человек по красному циркуляру Интерпола.
В различных странах Европы, по его словам, при непосредственном участии полицейских атташе Грузии было проведено восемь масштабных совместных полицейских операций.
В 2022 году в Грузии к уголовной ответственности были привлечены шесть воров в законе, а 79 человек арестованы и обвинены по факту «членства в воровском мире», обращении и поддержке «воровского мира».
За год в стране были арестованы 202 наркоторговца, 184 человека - по обвинению в киберпреступлениях и пять человек по обвинению в торговле людьми.
МИД Грузии осудил встречу Лукашенко и Бжания
Министерство иностранных дел Грузии осудило встречу белорусского лидера Александра Лукашенко с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжания.
В Тбилиси заявили о «грубом нарушении суверенитета и территориальной целостности Грузии» и «попытке узаконить российский оккупационный режим».
«Призываем Беларусь уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах, прекратить предпринимать действия, противоречащие основополагающим принципам и нормам международного права», – сказано в заявлении.
- Неофициальный визит Лукашенко в Абхазию в сентябре 2022 года прошел без согласования с Тбилиси. Беларусь не входит в число государств, признавших независимость Абхазии. После поездки Лукашенко в Пицунду МИД Грузии потребовал от белорусской стороны дополнительных разъяснений. В знак протеста в МИД был вызван посол Беларуси в Грузии Анатолий Лис.
- Визит Лукашенко осудили президент, премьер и спикер парламента Грузии, другие представители правительства. Они назвали это нарушением международного права и двусторонних отношений. Глава парламента Шалва Папуашвили при этом выразил надежду на то, что «Беларусь вернется к принципам, признанным международным правом, и в рамках этого определения мы увидим, что, особенно в отношении политики непризнания, никаких шагов предприниматься не будет».
Против Руслана Левиева в РФ возбудили второе дело о «фейках»
В отношении основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева возбудили второе уголовное дело о так называемых фейках про российскую армию. Об этом он сообщил на своей странице в твиттере.
Поводом для этого стали слова Левиева во время стрима на Youtube-канале «Популярная политика» об обстреле российскими солдатами детской больницы в Мариуполе. В постановлении о возбуждении дела говорится, что Министерство обороны России отрицает свою причастность к этому инциденту. Левиеву вменяют статью о «распространении заведомо ложной информации по мотивам политической ненависти».
Также ещё одно уголовное дело по той же статье о «фейках» армию было возбуждено в отношении журналиста и блогера Майкла Наки. Он сообщил об этом в своих социальных сетях, однако не уточнил, что стало поводом для нового дела в отношении него.
В мае 2022 года суд в Москве заочно арестовал Руслана Левиева по делу о создании «фейков» про российскую армию. По этому же делу проходит и Майкл Наки. Он был объявлен в розыск. Левиев и Наки находятся за пределами России.
5 марта 2022 года, через несколько дней после начала войны России против Украины, Левиев сообщил, что CIT закрыл офис в Москве и его сотрудники в полном составе покинули страну, чтобы иметь возможность продолжать работу и «фиксировать каждый ход войны, так как в будущем это обязательно пригодится для суда».
Сам Левиев переехал в Тбилиси. Он не думает, что грузинские власти могут выдать его России.
«При всей неоднозначности отношения многих к действующей в Грузии власти, я абсолютно уверен, что они не дойдут до выдачи кого-либо России», – написал он в твиттере.
Москва вновь выразила недовольство размещением в Армении миссии ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что усматривает в присутствии гражданской миссии ЕС в Армении исключительно геополитическую подоплеку, а не реальную заинтересованность в урегулировании отношений на Южном Кавказе.
«К сожалению, уже не первый раз фиксируем стремление Евросоюза и Запада в целом любыми способами закрепиться в союзной нам Армении. Мы усматриваем в этих попытках исключительно геополитическую подоплеку, далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье. Делается все, лишь бы выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности. Игнорируются публично высказанные негативные оценки этой инициативы со стороны Баку», – заявила Захарова, добавив, что убеждена, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается комплекс договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана, в том числе переговоры вокруг мирного договора.
100 гражданских наблюдателей Евросоюза прибыли в Армению накануне. Сообщается, что 50 из них не вооружены.
Как пишет Радио Азатутюн, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян накануне отметил, что миссия внесет важный вклад в стабильность в регионе и обеспечение безопасности населения, проживающего в приграничных с Азербайджаном районах.
«Армянская сторона публично выразила свою позицию в отношении миссии наблюдателей ЕС», – сказал в ответ на вопрос Радио Азатутюн пресс-секретарь МИД Ваан Унанян, не вдаваясь в подробности.
В этом процессе нет геополитического контекста, заявил в студии «Азатутюн ТВ» руководитель правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян.
«Азербайджан напал на суверенную территорию Республики Армения, оккупировал территории. По сути, наблюдательная миссия Евросоюза призвана способствовать установлению стабильности в регионе, а также содействовать мирному процессу между Арменией и Азербайджаном. Это процесс, вытекающий из наших потребностей», – отметил он.
Вопрос размещения наблюдателей Евросоюза в Армении постоянно обсуждался с российскими партнерами на различных уровнях, и Ереван выразил свой подход, заверил Конджорян.
При обстреле Херсона погибли не менее шести человек
При обстреле российскими войсками украинского областного центра Херсона погибли не менее шести человек, пострадали более 10. Об этом сообщает «Суспильне» со ссылкой на украинских военных.
Херсонский городской совет сообщил, что подтверждена гибели пяти жителей города.
В интернете появились кадры последствий удара, который пришёлся в том числе по центру города, по автобусной остановке. Пострадали жилые дома.
Украинские СМИ сообщают, что по городу было выпущено не менее 20 залпов из установки «Град».
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил российских военных в «безжалостном убийстве» мирных жителей.
Российские военные сообщения об ударе пока не комментировали. Ряд пророссийских телеграм-каналов выступили с утверждениями, что удар наносился по расположению украинской территориальной обороны.
Херсон (российские власти в сентябре прошлого года заявили об аннексии Херсонской области, то есть официальная Москва считает город своим) после его оставления российскими войсками в ноябре прошлого года неоднократно обстреливался, были жертвы среди мирного населения города.
Госсекретарь США: решение Путина об СНВ – «печальное и безответственное»
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «печальным и безответственным» шагом заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва приостановит участие в договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Вашингтоном.
По словам Блинкена, Соединённые Штаты будут внимательно следить за реальными действиями России и готовы принять меры по обеспечению безопасности себя и союзников.
Госсекретарь также сказал, что в любой момент готов вернуться к переговорам с Россией об ограничении вооружений.
Заявление Путина осудил также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Россия сознательно разрушает архитектуру междунардной безопасности. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель сказал, что Москва демонтирует систему безопасности, сложившуюся после завершения холодной войны. Подобные же обвинения в адрес Запада в своей речи выдвигал и Путин.
Договор об СНВ был заключён в 2010 году. Срок его действия был продлён до февраля 2026 года. Он предусматривает лимит на количество развёрнутых ядерных боеголовок и носителей как в США, так и в России, а также взаимные проверки и консультации.
Путин в послании Федеральному собранию обосновал приостановку участия в договоре СНВ-3 тем, что страны НАТО якобы хотят нанести России в Украине «стратегическое поражение». Российский президент подчеркнул, что речь не идёт о выходе из договора, однако условием для возвращения к нему назвал, в том числе, участие Великобритании и Франции, что договор не предусматривает. Ряд экспертов считает, что Россия вряд ли собирается превышать установленный договором лимит, а речь идёт в первую очередь об отказе от инспекций и консультаций. Из выступления Путина, однако, неясно, что он имел в виду и чем приостановка действия договора отличается от выхода из него.
Боррель: законопроект «Силы народа» вызывает обеспокоенность
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с критикой законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», внесенного на рассмотрение в парламент Грузии движением «Сила народа». О поддержке документа ранее заявила и правящая партия «Грузинская мечта», президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против.
«Законопроект об НПО, внесенный в парламент «Силой народа», вызывает обеспокоенность. Создание и поддержание благоприятной среды для деятельности гражданского общества и обеспечение свободы СМИ лежит в основе демократии. Это также ключ к процессу вступления в ЕС и часть 12 приоритетов (рекомендации для получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС – ред.).
В соответствии с международным правом государства обязаны уважать, защищать и поощрять безопасную и благоприятную среду для гражданского общества, а также свободу выражения мнений и свободу СМИ.
Международное право и стандарты в области прав человека признают, что доступ к ресурсам, включая финансирование, является неотъемлемым компонентом свободы ассоциации, закрепленной в статье 22 Международного пакта о гражданских и политических правах, участником которого является Грузия. Доступ к внутреннему и международному финансированию не должен быть ограничен, а должен быть облегчен, поскольку он необходим для существования и важной работы гражданского общества», – говорится в заявлении, которое предоставил Радио Свобода пресс-спикер Борреля.
- Накануне журналисты некоторых грузинских СМИ выступили против закона «О прозрачности иностранного влияния». Они пришли в парламент с плакатами и лозунгами «Нет российскому закону!», «Сами вы иноагенты!» По мнению критиков законодательства, он может нанести ущерб европейской перспективе Грузии.
Владимир Путин 22 февраля примет югоосетинского лидера
В Москве завтра, 22 февраля состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом самопровозглашенной республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым. Об этом сообщили в пресс-службе югоосетинского лидера.
«В ходе переговоров главы государств обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Южной Осетией и Россией, вопросы социально-экономической сферы», – заявили в ведомстве.
Информацию о встрече Путина и Гаглоева подтвердили в Кремле.
Отметим, что российский лидер впервые встретится с Гаглоевым, занявшим пост югоосетинского президента в 2022 году.
На прошедшей неделе в ряде прокремлёвских телеграм-каналов появились сообщения о том, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля может объявить о неких интеграционных инициативах – вплоть до объединения с самопровозглашёнными Абхазией и Южной Осетией, а также Беларусью. Сообщения появились после приезда в Москву лидеров Абхазии, Южной Осетии и Беларуси.
Абхазские власти заявили, что не обсуждают с российскими представителями возможное вхождение Абхазии в состав России.
Абхазский лидер: «Усилиями России у нас идут процессы деизоляции»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания прокомментировал прошедшую в Минске встречу с белорусским авторитарным лидером Александром Лукашенко.
Как заявили в пресс-службе Бжания, на встрече обсуждались вопросы активизации двустороннего сотрудничества, экономического и промышленного взаимодействия.
«Вы, наверное, знаете, что Абхазия – это туристическая страна, у нас очень комфортный климат, и мы всегда будем рады гостям из Белоруссии. Я подписал указ, в соответствии с которым продлил сроки безвизового пребывания граждан Беларуси в Абхазии. Создан Торговый дом, в рамках работы которого есть возможность поставки абхазской продукции на территорию Беларуси. Мы также договорились о том, что из Абхазии приедут молодые люди для повышения квалификации в Парке высоких технологий. Абхазия будет приобретать не только сельскохозяйственную, но и промышленную продукцию, в частности продукцию флагмана белорусской промышленности – завода «Горизонт», – сказал он.
Бжания отметил важность установления контактов с Беларусью, упомянув «деизоляцию».
«Мы, во многом благодаря усилиям западных государств находились долгое время в изоляции, а усилиями России у нас идут процессы деизоляции. И контакты с Белоруссией в этом случае очень важны. И мы хотим, чтобы наши отношения были добрососедскими, с акцентом на промышленном взаимодействии», – добавил он.
Бжания также рассказал, что 40 лет назад, будучи студентом, работал на строительстве взлетно-посадочной полосы минского аэропорта.
По итогам встречи стало известно, что граждане Беларуси, въезжающие в Абхазию в туристических или деловых целях, смогут находиться там без оформления визы в течение 30 дней. Ранее этот срок был ограничен двумя неделями.
Бжания посетил с визитом Беларусь накануне. Он осмотрел Минский тракторный завод, холдинг «Горизонт» и Парк высоких технологий. Визит продлится до 22 февраля. Планируется посещение исторических мест Беларуси, сказано в сообщении пресс-службы.
- 28 сентября 2022 года белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко побывал в Пицунде, где встретился с абхазским президентом Асланом Бжания. По словам самого Лукашенко, обсуждались «торгово-экономические связи». До визита в Абхазию Лукашенко встречался с Путиным в Сочи.
- Неофициальный визит Лукашенко в Абхазию прошел без согласования с Тбилиси. Беларусь не входит в число государств, признавших независимость Абхазии. После поездки Лукашенко в Пицунду МИД Грузии потребовал от белорусской стороны дополнительных разъяснений. В знак протеста в МИД был вызван посол Беларуси в Грузии Анатолий Лис.
- Визит Лукашенко осудили президент, премьер и спикер парламента Грузии, другие представители правительства. Они назвали это нарушением международного права и двусторонних отношений. Глава парламента Шалва Папуашвили при этом выразил надежду на то, что «Беларусь вернется к принципам, признанным международным правом, и в рамках этого определения мы увидим, что, особенно в отношении политики непризнания, никаких шагов предприниматься не будет».
- В декабре прошлого года Минск посещал глава абхазского МИДа Инал Ардзинба.
- Ранее Аслан Бжания говорил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине.
- В августе 2021 года Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик, Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский лидер назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».
- За исключением России, Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории Грузии, находящиеся под оккупацией РФ.
Пригожин обвинил Минобороны РФ в попытке уничтожить «ЧВК Вагнера»
Основатель и спонсор «ЧВК Вагнера», близкий к Путину бизнесмен Евгений Пригожин обвинил руководство Министерства обороны России в попытке уничтожить его частную военную компанию и приравнял это к измене родине. Заявление Пригожина опубликовала его пресс-служба.
В нём Пригожин утверждает, что министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов запретили передавать боеприпасы бойцам «ЧВК Вагнера».
«Начальник Генерального штаба и министр обороны раздают направо и налево команды, в которых говорится о том, что «ЧВК Вагнера» не только боеприпасы не давать, а в том числе и не помогать авиатранспортом. Сейчас пришла информация, что вычеркнули получение саперных лопаток для того, чтобы парни могли окапываться. Идет прямое противодействие, которое называется никак иначе как попытка уничтожить ЧВК», – заявил Пригожин.
Конфликт «ЧВК Вагнера» с руководством Министерства обороны России развивается давно. Так в декабре бойцы с нашивкой ЧВК записали видео, в котором оскорбили главу Генштаба Валерия Герасимова и потребовали дать им снаряды. На днях Пригожин заявил о кризисе в снабжении снарядами бойцов «ЧВК Вагнера», воюющих под Бахмутом в Донецкой области Украины, но не выдвигал прямых обвинений в адрес руководителей Минобороны.
При этом Пригожин утверждает, что у российской армии нет «снарядного голода». По его словам, он знает склады, куда эти боеприпасы привозят, номера партий и даже ящиков, но всех его знакомств и связей не хватает, чтобы эти снаряды предоставили бойцам «ЧВК Вагнера», которые вот уже полгода пытаются штурмовать город Бахмут в Донецкой области.
По словам Пригожина, осенью 2022 года, пока российской группировкой в Украине командовал генерал Суровикин, проблем со снарядами у ЧВК не было, «хотя промышленность ещё скрипела», а теперь его бойцы погибают по вине военных функционеров, сказал Пригожин.
«Я не тыкаю вам в нос, что вы завтракаете с золотой посуды и отправляете дочек отдыхать по Дубаям, когда русский солдат гибнет на фронте. Боеприпасы дайте в нужном количестве, которые есть на складах», – заявил основатель «ЧВК Вагнера», намекнув на роль в этом конфликте министра обороны Сергея Шойгу, дочь которого встречала Новый год в Дубае.
Ранее «Вёрстка» писала о том, что «ЧВК Вагнера» столкнулась с проблемой вывоза тел с фронта из-за конфликта Пригожина с Минобороны России.
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимали или принимают участие в боевых действиях в Сирии, странах Африки и в Украине. Законодательством России деятельность частных военных компаний запрещена. Пригожин признал, что такая организация существует, только после начала войны в Украине.
- В сводках Министерства обороны России участие в боях в Украине бойцов «ЧВК Вагнера» не упоминается. Президент России Владимир Путин, выступая 21 февраля с посланием Федеральному собранию, также не назвал «ЧВК Вагнера» среди подразделений, участвующих в боевых действиях на территории Украины.
Лукашенко на встрече с Бжания выразил надежду на грузино-абхазскую дружбу
Ну, наконец-то ты доехал до Минска, – такими словами белорусский лидер Александр Лукашенко встретил президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания.
«Аслан Григорьевич, позвольте приветствовать вас в Беларуси, вы, как и обещали, приехали. Есть о чем поговорить. Вы знаете, что мы всегда были заинтересованы в сотрудничестве с республикой, я об этом говорил во время посещения вашей прекрасной страны», – сказал Лукашенко, посетивший Пицунду в сентябре 2022 года.
Белорусский лидер прокомментировал реакцию Тбилиси на его визит в Абхазию.
«Почему-то в Грузии, руководство Грузии остро реагирует на наши встречи. Неужели между людьми, между народами не может быть нормальных теплых дружеских отношений?! Может быть, эти, как я тогда говорил, отношения и послужат миру и дружбе между абхазским и грузинским народами. Мы ведь с вами никогда не планировали никаких акций в отношении Тбилиси, никогда же такого не было… Мы же не давали никаких оценок, мы же не вмешивались в эту ситуацию и другие. Мы очень хорошие отношения поддерживали и поддерживаем, насколько это возможно, с Тбилиси. Почему они так реагируют остро на это? Я думаю, и вы поможете мне найти ответ на этот вопрос», – сказал Лукашенко.
И Тбилиси, и Сухуми, и Минск, все должны как-то склеиваться, стремиться друг к другу
Он добавил, что встреча с руководством Абхазии «по-человечески очень важна».
«Мы должны развиваться, абхазский народ уважает белорусов, про Беларусь – так и говорить нечего. У нас есть на чем выстраивать фундамент наших отношений. Есть товары, в которых мы заинтересованы. Есть товары, в которых вы заинтересованы. Более того, туристическое направление – оно очень важное, особенно после того, как против нас тут начали санкции разного рода вводить. Люди наши хотят побывать на море. Вот я посмотрел на ваше побережье: мы всегда туда приезжали, и наши люди посещают и сейчас эти города. Но как-то получилось так, что Абхазия оказалась отрезанной, не невостребованной – востребованность очень большая, – а отрезанной. Почему мы не должны в гости друг к другу ездить? Вот я задаюсь этим вопросом и никак не могу понять, зачем нам обострять отношения на этой почве? Мы, наоборот, должны склеивать наши отношения. Мы не гигантские государства, чтобы делить какие-то страны и народы, нам надо быть в это сложное время ближе быть друг к другу – и Тбилиси, и Сухуми, и Минск, все должны как-то склеиваться, стремиться друг к другу. Я в этом плане рассматриваю ваш визит в Беларусь, и еще раз благодарю вас за то, что вы выполнили свое обещание и приехали к нам», – заявил Лукашенко.
- 28 сентября 2022 года белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко побывал в Пицунде, где встретился с абхазским президентом Асланом Бжания. По словам самого Лукашенко, обсуждались «торгово-экономические связи». До визита в Абхазию Лукашенко встречался с Путиным в Сочи.
- Неофициальный визит Лукашенко в Абхазию прошел без согласования с Тбилиси. Беларусь не входит в число государств, признавших независимость Абхазии. После поездки Лукашенко в Пицунду МИД Грузии потребовал от белорусской стороны дополнительных разъяснений. В знак протеста в МИД был вызван посол Беларуси в Грузии Анатолий Лис.
- Визит Лукашенко осудили президент, премьер и спикер парламента Грузии, другие представители правительства. Они назвали это нарушением международного права и двусторонних отношений. Глава парламента Шалва Папуашвили при этом выразил надежду на то, что «Беларусь вернется к принципам, признанным международным правом, и в рамках этого определения мы увидим, что, особенно в отношении политики непризнания, никаких шагов предприниматься не будет».
- В декабре прошлого года Минск посещал глава абхазского МИДа Инал Ардзинба.
- Ранее Аслан Бжания говорил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине.
- В августе 2021 года Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик, Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский лидер назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».
- За исключением России, Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории Грузии, находящиеся под оккупацией РФ.
«Просто неприлично» – Лукашенко о ситуации вокруг Саакашвили
Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко говорит, что «наблюдает за ситуацией», связанной с состоянием экс-президента Грузии Михаила Михаила Саакашвили. Об этом Лукашенко сказал на встрече с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжания и главой абхазского МИДа Иналом Ардзинба.
«Как-то это не очень выглядит прилично с точки зрения того, что это же был президент все-таки. Поэтому доходить до такой степени, как это складывается сейчас, просто неприлично», – сказал Лукашенко.
О визите Аслана Бжания в Минск ранее сообщили в пресс-службе абхазского лидера.
- 28 сентября 2022 года белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко побывал в Пицунде, где встретился с абхазским президентом Асланом Бжания. По словам самого Лукашенко, обсуждались «торгово-экономические связи». До визита в Абхазию Лукашенко встречался с Путиным в Сочи.
- Неофициальный визит Лукашенко в Абхазию прошел без согласования с Тбилиси. Беларусь не входит в число государств, признавших независимость Абхазии. После поездки Лукашенко в Пицунду МИД Грузии потребовал от белорусской стороны дополнительных разъяснений. В знак протеста в МИД был вызван посол Беларуси в Грузии Анатолий Лис.
- Визит Лукашенко осудили президент, премьер и спикер парламента Грузии, другие представители правительства. Они назвали это нарушением международного права и двусторонних отношений. Глава парламента Шалва Папуашвили при этом выразил надежду на то, что «Беларусь вернется к принципам, признанным международным правом, и в рамках этого определения мы увидим, что, особенно в отношении политики непризнания, никаких шагов предприниматься не будет».
- В декабре прошлого года Минск посещал глава абхазского МИДа Инал Ардзинба.
- Ранее Аслан Бжания говорил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине.
- В августе 2021 года Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик, Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский лидер назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».
- За исключением России, Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории Грузии, находящиеся под оккупацией РФ.
Путин: Россия приостанавливает участие в договоре по СНВ
Президент России Владимир Путин выступил сегодня с посланием Федеральному собранию. Спустя 1 час 45 минут после начала его выступления он объявил о том, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.
- Договор об СНВ (третий по счёту в истории) был заключён между США и Россией в 2010 году и должен был, после продлений, действовать до 2025 года. Он устанавливает, в частности, пределы стратегических ядерных арсеналов двух стран. По словам Путина, Россия из договора не выходит, однако соблюдать его не будет – что в теории может значить, что она сможет неограниченно наращивать свой ядерный арсенал. После прекращения действия договора о ракетах средней и меньшей дальности СНВ – по сути единственный договор о стратегической стабильности между Россией и США.
Мероприятие прошло в московском Гостином дворе. Приглашены были не только депутаты и члены Совета Федерации, но и различные представители прокремлёвской общественности, участники войны в Украине. Представители так называемых "СМИ-иноагентов" приглашений не получили.
«Приехал на послание императора. Какой-то гламур в этот раз. Икра, креветки, ценные породы рыб», – пишет депутат Дмитрий Кузнецов.
«Гендерно-нейтральный Бог»
Путин начал своё выступление с того, что выступает «в сложное, рубежное для нашей страны время». Он вновь обвинил страны Запада и Украину в «обмане», «колониализме» и «неолиберальных тоталитарных ценностях» и заявил о том, что российское вторжение в Украину было вынужденным. Путин пересказал – оценив их с точки зрения Кремля – события в преддверии вторжения, заявив, что Запад отказал России в так называемых гарантиях безопасности.
«Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы её остановить" - заявил российский президент. Он также пустился в исторический экскурс, обвинив Австро-Венгрию и Польшу в том, что они ещё в XIX веке стремились оторвать «исторические земли» Украины от России. Не забыл Путин и о немецкой горно-штурмовой дивизии «Эдельвейс» – такое название было недавно присвоено одной из украинских бригад.
В том или ином виде подобные заявления уже звучали в речах Путина раньше, как и утверждения о том, что Россия «не воюет с народом Украины». Сама эта страна, по его словам, «оккупирована» Западом.
Говоря о поставках оружия Украине, Путин сказал, что чем более дальнобойные системы будут поставляться этой стране, тем дальше Россия должна будет «отодвигать угрозу». Российский президент выразил мнение, что «победить Россию на поле боя невозможно», и обвинил страны Запада в информационных атаках на молодежь и церковь, а также в том, что «педофилия там объявляется нормой жизни». Не забыл Путин и об идее «гендерно-нейтрального Бога», назвав её деградацией.
«Никто в частную жизнь в России не вторгается», – сказал Путин, подписавший недавно закон о запрете так называемой «пропаганды ЛГБТ».
По словам Путина, Запад будет делать ставку на «национал-предателей» и пригрозил им ответственностью.
«Но мы не будем сводить счёты с теми, кто отступился от родины», – сказал он.
Путин обратился к олигархам
«Запад нигде ничего не добился», – заявил Путин, похвалив правительство за то, что экономика не рухнула, несмотря на санкции. По словам президента, Россия не будет «повторять ошибок прошлого» и не будет руководствоваться лозунгом «Пушки вместо масла». Значительная часть послания была посвящена экономике, в том числе развитию инфраструктуры и сотрудничеству со странами Азии. Путин заявил о возможности смягчения наказаний за экономические преступления.
Путин пустился в исторический экскурс об отношениях российских бизнесменов и Запада, напомнив о своих словах, обращённых к крупным бизнесменам: «Замучаетесь пыль глотать». «Ровно так всё и вышло», – сказал он, отметив, что «никто из российских граждан» не пожалел бизнесменов, потерявших сейчас деньги на Западе. По словам Путина, невозможно терпеть ситуацию, чтобы руководители крупных российских компаний были зависимы от Запада. «Купленные титулы графов, пэров, мэров не помогут» – сказал Путин, скрыто процитировал слова генерала Альберта Макашова в 1993 году. По его словам, бизнесмены должны «работать на страну, на её национальное развитие». «Не стоит цепляться за прошлое, пытаться что-то отсудить» на Западе – сказал Путин. О каких-либо мерах по отношению к крупным бизнесменам он при этом не сказал.
Путин предложил создать отдельный государственный фонд для помощи участникам войны в Украине, а также семьям погибших. Он также предложил раз в полгода давать на 14 дней отпуск участникам войны. Воевавших в Украине он предложил выдвигать в органы власти. Жителям четырёх областей Украины, об аннексии которых заявила Россия (не вся их территория под контролем России), Путин пообещал выплатить материнский капитал за детей, рождённых с 2007 года.
Путин также предложил фактически вернуться к советской системе высшего образования вместо Болонской системы.
Приостановка действия договора об СНВ
После блока, посвящённого экономике и социальной сфере, Путин вновь перешёл к конфронтации с Западом и заявил о том, что Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Он обвинил страны Запада в причастности к «попыткам нанести удары по базам нашей стратегической авиации» – вероятно, имеются в виду удары беспилотников по базам в глубине российской территории, которые, по сообщению множества источников, нанесла Украина. Также Путин отметил, что в соответствии с договором об СНВ страны НАТО запросили у России проведение инспекции её ядерных объектов, что, по словам президента, сейчас невозможно. В этом контексте он заявил о приостановке участия России из Договора о стратегических наступательных вооружениях.
Он также заявил, что Минобороны должно быть готово к проведению ядерных испытаний, отметив, что Россия не будет проводить их первой.
Путин увязал возможное возвращение к договору об СНВ с позицией Франции и Великобритании, которые также являются ядерными державами. При заключении прежних договоров, первый из которых был заключён ещё между СССР и США в 1972 году, речь шла именно о двусторонних соглашениях.
Сайты российских телеканалов подверглись DDoS-атаке во время послания Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщила «Команда Навального», заявив, что в атаке участвовали в том числе её волонтёры.
Ровно год назад в Кремле прошло заседание Совбеза, участники которого под председательством Путина высказались за признание так называемых «ДНР» и «ЛНР». Спустя три дня началось масштабное вторжение в Украину, которое привело к десяткам, а по некоторым оценкам – более 100 тысячам жертв.
В прошлом году Путин не выступал с посланием, хотя по Конституции оно ежегодное.
Помимо выступления Путина, сегодня ожидается важная речь президента США Джо Байдена, который в преддверии годовщины российского вторжения в Украину посещает Польшу. Накануне Байден был в Киеве.
22 февраля, как сообщается, должны пройти заседания обеих палат Федерального собрания, а также митинг-концерт в Лужниках, предположительно с участием Путина.
Писатель Филипп Дзядко вылетел в Ереван. Его не пустили в Грузию
Бывший главный редактор журнала «Большой город», создатель просветительских проектов «Арзамас» и «Гусьгусь», писатель и журналист Филипп Дзядко, которого накануне не пустили в Грузию, вылетел в Ереван. Он провел в терминале тбилисского аэропорта 23 часа.
Дзядко рассказывает, что переехал вместе с семьей в Грузию 3 марта прошлого года. Пять дней назад он полетел в Берлин на семинар «Мемориала». Обратно летел через Вену.
«Во въезде мне отказали – без объяснения причин. Кто-то предположил, что это из-за книги «Радио Мартын». Вряд ли, но если так, то это приятно. Тогда понятно, ради чего все это было – тщательная операция по продвижению антипутинской книги», – пишет он в телеграм-канале.
Дзядко намекает, что решение о запрете на въезд может быть связано с политикой грузинских властей.
«Война закончится, Россия вернёт Украине и Грузии похищенные территории и начнёт платить компенсации. И станет свободной от бандитов и убийц, которые узурпировали в ней власть. Это освободит и Грузию, и другие страны, страдающие от вынужденного соседства с больным государством. Эта свобода будет возможна в том числе благодаря сопротивлению войне и Путину. Оно в самых разных формах – от частного разговора в школе до рельсовой войны – происходит сейчас по обе стороны границы. Я восхищаюсь теми, кто изнутри отчаяния, ужаса, вины сохраняет себя и действует, каждый в меру своих сил и возможностей – в России, в Беларуси. Несмотря на опасности, которые мало кто за пределами страны может оценить. Об этих людях надо помнить, надо помогать им. Да, Россия будет свободной и счастливой», – добавил он.
Филипп Дзядко говорит, что останется в Ереване на несколько дней и надеется вернуться в Тбилиси.
«Я люблю Грузию и никогда не перестану быть ей благодарным. Чтобы рассказать за что – потребуется не одно застолье, и все равно не объяснить. А сейчас я хочу сказать спасибо знакомым и не знакомым мне грузинам за поддержку в эти дни. И за весь этот год. Кому как не мне знать, что государство и страна, власть и люди, это чертовски разные вещи», – отметил он.
Отметим, что Филипп Дзядко – брат главного редактора российского оппозиционного телеканала «Дождь» Тихона Дзядко.
С отказами во въезде в Грузию и длительными проверками на границе сталкивались и другие оппозиционные журналисты и правозащитники из России.
12 февраля стало известно, что в Грузию не пустили Анну Ривину, –основательницу российского кризисного центра «Насилию.нет», который оказывает юридическую и психологическую помощь женщинам, пострадавшим от жестокого обращения. В России кризисный центр и сама Ривина объявлены «иноагентами».
Ранее во въезде в Грузию также отказывали российским оппозиционерам – Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, журналистам Илье Азару, Давиду Френкелю, Михаилу Фишману, Алексею Пономареву, участнице Pussy Riot Ольге Борисовой (она позже смогла вернуться в страну) и активистке Инсе Ландер (она две недели находилась в нейтральной зоне на российско-грузинской границе, после чего смогла вылететь в Литву через Грузию), журналисту и благотворителю Мите Алешковскому и т.д.
10 сентября 2022 года, выступая с отчетом в парламенте, глава Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Григол Лилуашвили заявил, что «неконтролируемый наплыв лиц, находящихся в авангарде российской оппозиции, так же опасен, как и неоппозиционные лица, въезжающие на территорию страны с туристическими целями».
Абхазский лидер встретится в Минске с Лукашенко
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания накануне, 20 февраля прибыл с визитом в Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского лидера.
Бжания проведет встречу с белорусским авторитарным лидером Александром Лукашенко. Стороны «обсудят вопросы двустороннего сотрудничества», говорится в сообщении.
По возвращении из Беларуси Бжания «продолжит программу рабочего визита в Москве», заявили в пресс-службе. Абхазский лидер находится в Москве с 14 февраля.
О визите Бжания в Минск пока не сообщали в пресс-службе Лукашенко. Информацию не комментировали грузинские власти.
- 28 сентября 2022 года белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко побывал в Пицунде, где встретился с абхазским президентом Асланом Бжания. По словам самого Лукашенко, обсуждались «торгово-экономические связи». До визита в Абхазию Лукашенко встречался с Путиным в Сочи.
- Неофициальный визит Лукашенко в Абхазию прошел без согласования с Тбилиси. Беларусь не входит в число государств, признавших независимость Абхазии. После поездки Лукашенко в Пицунду МИД Грузии потребовал от белорусской стороны дополнительных разъяснений. В знак протеста в МИД был вызван посол Беларуси в Грузии Анатолий Лис.
- Визит Лукашенко осудили президент, премьер и спикер парламента Грузии, другие представители правительства. Они назвали это нарушением международного права и двусторонних отношений. Глава парламента Шалва Папуашвили при этом выразил надежду на то, что «Беларусь вернется к принципам, признанным международным правом, и в рамках этого определения мы увидим, что, особенно в отношении политики непризнания, никаких шагов предприниматься не будет».
- В декабре прошлого года Минск посещал глава абхазского МИДа Инал Ардзинба.
- Ранее Аслан Бжания говорил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине.
- В августе 2021 года Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик, Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский лидер назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».
- За исключением России, Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории Грузии, находящиеся под оккупацией РФ.вость дополняется
Лидеры грузинской партии «Лело» отправились в Киев
Члены оппозиционной партии «Лело для Грузии» отправились в Украину. Они примут участие в специальном заседании Верховной Рады, посвященном годовщине начала российско-украинской войны. В сессии примут участие политические делегации со всего мира.
Как пишет СОВА, встречи в Раде в рамках трехдневного визита проведут председатель партии Мамука Хазарадзе, а также Бадри Джапаридзе, Саломе Самадашвили и Григол Гегелия.
«Главное, чтобы украинский народ чувствовал, что мы на его стороне. Поэтому мне непонятно, необъяснимо, что по каким-либо причинам можно отказаться ехать в Украину в годовщину начала агрессии», — сказал Бадри Джапаридзе.
Ранее стало известно, что правящая партия «Грузинская мечта» отказалась ехать в Украину. Депутат Ираклий Заркуа сообщил о том, что приглашение было получено, однако между Киевом и Тбилиси «не осталось пространства для дипломатических отношений».
РФ упростила процедуру выдачи виз для граждан Северной Кореи и Ирана
Правительство России упростило процедуру получения виз для граждан Северной Кореи, Ирана и ещё ряда государств, большинство из которых расположены в Азии. Теперь они смогут получать въездные документы сразу на полгода на основании бронирования гостиницы или «иного средства размещения».
Всего распоряжение правительства касается девятнадцати стран. Кроме Северной Кореи и Ирана, это Китай, Индия, Саудовская Аравия, Кувейт, Турция, Мексика, Сербия, Таиланд, Филиппины, Малайзия, Индонезия, Бахрейн, Бруней, Камбоджа, Лаос, Мьянма и Оман.
- В марте 2022 года власти России фактически поделили страны мира на «дружественные» и «недружественные». Тогда российское правительство по распоряжению Владимира Путина утвердило список государств, которые, по мнению властей, совершают в отношении России и её граждан «недружественные действия». На данный момент в этом списке 60 стран, среди них - США, Канада, Великобритания, Япония, а также десятки государств Евросоюза. Грузии в списке нет.
Новые землетрясения в Турции и Сирии: не менее 800 пострадавших
Два новых землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 балла произошли в понедельник на юге Турции, недалеко от границы с Сирией. Они привели к гибели четырех человек в Сирии и трёх — в Турции. В двух странах пострадали не меньше 800 человек. Эпицентр землетрясения находился в окрестностях города Антакья - административного центра турецкой провинции Хатай.
В результате в провинции Хатай отключилось электричество, разрушены несколько зданий. По сообщению турецких властей, под завалами ещё могут оставаться люди. Спасательные работы продолжаются.
Власти Турции также посоветовали жителям пострадавших регионов, примыкающих к морю, держаться подальше от береговой линии. Возможно повышение уровня воды до 50 см.
Толчки также ощущались на территориях Сирии, Египта, Ливана и Иордании. "Аль-Джазира" сообщает, что в Сирии обрушены несколько зданий в городе Алеппо, под завалами могут находиться люди. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, не меньше четырех человек погибли из-за паники и давки в городах Алеппо, Тартус и Хама.
В течение всего вечера понедельника в пострадавших районах ощущаются повторные толчки. Сейсмологи не гарантируют, что они не продолжатся в дальнейшем.
- В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8 баллов. Число жертв превысило 45 тысяч человек. Десятки тысяч жителей пострадавших городов остались без жилья, разрушены тысячи строений, включая больницы, школы и многоквартирные дома. В Турции на три месяца объявлено чрезвычайное положение.
Тумсо Абдурахманов жив. Блогер опубликовал видеообращение
Чеченский блогер и критик Рамзана Кадырова Тумсо Абдурахманов опубликовал в своем YouTube-канале видео, в котором объявил о возобновлении деятельности. Свое отсутствие на протяжении трех с половиной месяцев он никак не объяснил, пишет Кавказский узел.
1 декабря 2022 года в интернете распространились сведения об убийстве Абдурахманова в Швеции. Информацию об этом не подтвердили ни родные Абдурахманова, ни власти Швеции, но его соратники не исключили, что он мог быть убит или же находится под защитой полиции. 9 декабря 2022 года пресс-служба правительства непризнанной Чеченской республики Ичкерия сообщила, что Тумсо Абдурахманов жив. 20 февраля он вышел на связь с правозащитниками, но не сообщил, что было причиной его долгого молчания.
Минувшей ночью Абдурахманов опубликовал на своем YouTube-канале видео. Он сказал, что возобновляет свою деятельность, но не объяснил свое длительное отсутствие и не привел деталей инцидента, из-за которого он не выходил на связь.
Большую часть нового видео Абдурахманов посвятил бойцу смешанных единоборств Абдулкериму Эдилову, о смерти которого источники сообщили 30 декабря 2022 года.
«Когда я только перестал выкладывать свои ролики, в кадыровском окружении почему-то решили, что я мертв, что меня убили. И Абдулкерим на радостях даже выложил сторис у себя в WhatsApp – он выложил у себя мою фотографию и подписал ее словом «утилизирован». Представляете какая ирония судьбы! Сейчас сам Абдулкерим оказался утилизирован», – заявил Абдурахманов.
Далее он напомнил, что через две недели будет четыре года, как спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил ему кровную месть. Абдурахманов отметил, что за это время на него и на его родственников совершались покушения.
«[Несмотря на их обладание] неограниченными ресурсами – властью, деньгами, всем необходимым для воплощения в реальность своих угроз, простой парень может оставаться живым как минимум на протяжении четырех лет», – сказал блогер.
Это весомый аргумент для скептиков, считающих, что оппонентам властей Чечни грозит реальная опасность, отметил он.
- Тумсо Абдурахманов – чеченский оппозиционный блогер. В своих видео он рассказывает о нарушениях прав человека в Чечне и других злоупотреблениях местной власти, публикует интервью с оппозиционными активистами Чечни и критиками главы республики Рамзана Кадырова. В середине 2010-х годов после конфликта с одним из родственников Кадырова Абдурахманов покинул Чечню и Россию. В 2021 году получил политическое убежище в Швеции.
- В феврале 2020 года на Тумсо Абдурахманова было совершено покушение в его квартире в Швеции. Блогер сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. Осуждённые – граждане России. Конкретные заказчики преступления установлены не были, но прокурор на суде заявлял, что «следы указывают на Грозный».
- После вынесения приговора по делу о нападении на Тумсо Абдурахманова было предотвращено покушение на его брата Мухаммада в Германии. По словам правозащитника, организация его убийства была поручена Парудди Эдельгериеву, которого называют двоюродным братом Рамзана Кадырова.
Более 30 стран поддержали запрет на участие России в Олимпийских играх
Более 30 стран поддержали запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, – сообщает Reuters со ссылкой на правительство Великобритании.
Как говорится в совместном заявлении, которое подписали в том числе США, Франция и Великобритания, причиной подобной позиции стала агрессия России в Украине.
«Существуют серьезные обеспокоенности по поводу того, насколько оправданно для российских и белорусских спортсменов состязаться в нейтральном статусе, учитывая то, что они напрямую финансируются и поддерживаются их государствами», - отмечается в заявлении.
Также в документе говорится, что спортсмены из Беларуси и России могут способствовать своему возвращению в международное спортивное сообщество, лишь положив конец войне, которую начали их страны.
- В начале феврале не допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх призывал президент Украины Владимир Зеленский. С аналогичным предложением выступали министры спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши.
- В конце январе МОК предложил допускать до участия в международных соревнованиям под нейтральным флагом лишь тех россиян и белорусов, которые открыто выступали против войны в Украине. Но это предложение не было поддержано.
На границе Турции и Сирии произошли новые землетрясения
Два новых вземлетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 балла произошли в понедельник на юге Турции, недалеко от границы с Сирией. О жертвах не сообщается, однако есть разрушения и пострадавшие. Эпицентр землетрясения находился в окрестностях города Антакья - административного центра турецкой провинции Хатай.
В результате подземных толчков во всей провинции Хатай отключилось электричество. Пострадали многие здания. По сообщению турецких властей, были госпитализированы восемь раненых. Мэр города Хатай заявил, что под завалами могут находиться люди. Спасательные службы работают на местах. Сообщений о жертвах на момент публикации новости нет.
Турецкие власти предупредили жителей пострадавших регионов, примыкающих к морю, что риска цунами нет, но возможно повышение уровня воды до 50 сантиметров, и посоветовали держаться в отдалении от береговой линии.
Толчки ощущались и на территориях Сирии, Египта, Ливана и Иордании. "Аль-Джазира" сообщает, что в Сирии также имеются обрушения зданий в городе Алеппо, и под завалами могут находиться люди.
В течение всего вечера понедельника в пострадавших районах ощущаются афтершоки. Сейсмологи не могут гарантировать, что они не продолжатся далее.
- В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8 баллов. Число жертв превысило 45 тысяч человек. Десятки тысяч жителей пострадавших городов остались без жилья, разрушены тысячи строений, включая больницы, школы и многоквартирные дома. В Турции на три месяца объявлено чрезвычайное положение.
МЧС: на Транскаме, близ противолавинной галереи, сошла большая лавина
На южном участке Транскавказской автомагистрали, близ противолавинной галереи сошла большая лавина, сообщает пресс-служба МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«Лавина сошла вечером, в связи с этим дорожные службы приступят к расчистке трассы во вторник утром», - сказали в пресс-службе.
Как сообщает информагентство «Рес», понедельник вечером на Транскаме сошла еще одна лавина, которая накрыла автомобиль. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.
Ранее, со ссылкой на МЧС республики сообщалось, что Транскам закрылся в 15:00 понедельника до особого распоряжения из-за угрозы схода лавин.
Япония выделит Украине 5,5 млрд долларов на восстановление
Япония выделит Украине пакет помощи объемом в 5,5 млрд долларов на восстановление разрушенной войной инфраструктуры, заявил в понедельник премьер-министр страны Фумио Кисида на глобальном форуме в Токио.
Он также пригласил президента Украины Владимира Зеленского на онлайн-саммит стран «Большой семерки» (G7), который будет посвящен годовщине полномасштабного российского вторжения. В ходе этого саммита, как пишет агентство Associated Press, страны G7 объявят о дальнейших шагах поддержки Украины.
За время войны Япония уже предоставила Украине пакет финансовой помощи на 600 млн долларов, а также значительные объемы гуманитарной помощи, общая стоимость которой тоже исчисляется сотнями млн долларов.
Япония присоединилась к решению США и Евросоюзу ввести санкции против России из-за ее вторжения в Украину. Страна запретила экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов. Также запрещен ввоз радиоактивных материалов, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа. Кроме этого, власти Японии расширили список персональных санкций против российских граждан и компаний.
Ранее под санкции Японии уже подпали около 300 российских компаний и организаций. Японские власти заморозили активы ВТБ, Сбербанка, Внешэкономбанка, банка «Открытие», «Промсвязьбанка» и «Альфа-банка».
«Грузинская мечта» поддержит законопроект об «агентах иностранного влияния»
Председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил на брифинге по окончании заседания большинства в центральном офисе правящей партии, что они поддержат законопроект об «агентах иностранного влияния», пишет грузинская служба Радио Свобода.
«От имени фракции «Грузинская мечта» могу сказать, что мы договорились о принципах и поддержим законопроект, конечно же, детали еще будут обсуждаться. Если говорить о принципах, то не следует забывать, что последовали спекуляции со стороны разных стран, в том числе, были отсылки на законодательство страны-оккупанта. Могу с полной ответственностью сказать, если кто-то говорит, что это аналог российского законодательства, то он просто врет. Конечно, это также не аналог американского закона, в силу того, что в обоих случаях есть много ограничений. Если кто-то вознамерится внести аналоги этих ограничений в проект, который представила "Сила народа", он не сможет этого сделать по той причине, что "Сила народа" не прописала в проекте ни одного ограничения. В России другие ограничения, в США - другие», - сказал Мамука Мдинарадзе.
Законопроект был официально зарегистрирован в парламенте Грузии сегодня, 20 февраля.
Проект закона «О прозрачности иностранного влияния» был инициирован движением «Сила народа». Движение было создано в прошлом году группой депутатов, вышедших из правящей партии «Грузинская мечта», но оставшихся в парламентском большинстве.
Согласно законопроекту, каждый, кого считают «агентом иностранного влияния», обязан зарегистрироваться в государственном реестре, в одноименной базе данных.
Согласно документу, «агентами иностранного влияния» считаются:
- все некоммерческие юридические лица, в том числе все неправительственные организации, более 20 процентов дохода которых покрываются иностранными фондами. Однако - не государственные организации или спортивные федерации, созданные с соблюдением законодательства Грузии;
- телеканалы, доход которых составляют более 20 процентов иностранных фондов (не подразумевается реклама);
- средства массовой информации, включая газеты и интернет-СМИ, более 20% доходов которых приходятся на иностранные фонды (не подразумевается реклама).
Председатель правящей партии и депутат парламента Ираклий Кобахидзе заявляет, с одной стороны, что не будет выступать в роли защитника законопроекта, инициированного «Силой народа» («О прозрачности иностранного влияния»), а с другой стороны, он отмечает, что он «мягче», чем «его американская версия».
«Мы все смягчили, и, в конце концов, в Грузии можно обсуждать только закон, соответствующий европейским стандартам», - заявил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
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