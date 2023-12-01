Россия лишилась места в совете Международной морской организации

Россия потеряла место в управляющем совете Международной морской организации. На ассамблее в пятницу она не набрала достаточного числа голосов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский требовал исключения Москвы из Совета.
«России нет места в Международной морской организации и ее руководстве, поскольку за последние десятилетия никто не нанес свободе судоходства столько ущерба, сколько Россия», – сказал Зеленский в своем обращении в понедельник.
Российская делегация возразила, заявив, что страна играет в организации «балансирующую и конструктивную роль».
- Международная морская организация (IMO) основана ООН и занимается регулированием морских торговых перевозок по всему миру. В нее входят 175 государств. Очередная ассамблея IMO проходит с 27 ноября по 6 декабря этого года в Лондоне. В пятницу в ходе голосования были избраны 40 стран – членов IMO, которые войдут в новый состав управляющего совета.
- 29 ноября Россия также не набрала достаточного числа голосов, чтобы сохранить свое место в исполнительном совете Организации по запрету химического оружия (ОЗХО). В прошлом году страна не прошла в управляющий совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) и в Совет по правам человека ООН.