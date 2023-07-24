Россия нанесла новый удар по портовой инфраструктуре Одесской области

Российские военные сегодня ночью в очередной раз нанесли удар по Одесской области. В результате атаки на портовую инфраструктуру на реке Дунай шесть человек получили ранения. Четверых раненых госпитализировали. Об этом сообщил глава администрации региона Олег Кипер.

По его словам, Россия в течение четырех часов атаковала порты дронами-камикадзе «Шахед». Украинские силы ПВО уничтожили три беспилотника.

По данным оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины, «в результате попаданий разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения других видов грузов, в одном из производственных помещений произошел пожар, который оперативно ликвидирован».

В воскресенье в результате российского удара по Одессе погиб один человек, 22 получили ранения, включая четырех детей. Удар по историческому центру города, находящемуся под охраной ЮНЕСКО, повредил 25 памятников архитектуры, в том числе Спасо-Преображенский собор — крупнейший православный храм Одессы, относящийся к Украинской православной церкви.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на

удары.