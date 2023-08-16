Россия нанесла удар «Шахедами» по портам на Дунае

Российские войска в ночь на 16 августа осуществили атаку на портовую инфраструктуру в Одесской и Николаевской областях Украины. Для ударов использовались дроны «Шахед», 13 из них удалось сбить - сообщило командование Воздушных сил Украины. Сколько всего было выпущено беспилотников - не сообщается.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что удар был нанесён по портовой инфраструктуре на юге области, в одном из портов на Дунае пострадали складские помещения и зернохранилища. Люди, по имеющимся данным, не пострадали. Кипер опубликовал фото последствий ударов.

На Дунае расположены в частности порты Измаил и Рени. После выхода России из так называемой зерновой сделки в середине июля российские военные регулярно наносят удары по портам в Одесской области, как черноморским, так и дунайским. В ночь на 2 августа, как сообщалось, в Измаиле были разрушены объекты портовой и промышленной инфраструктуры, возникли пожары. Повреждены были элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения , а также здание морского вокзала.