Россия нанесла удары по Киеву и Запорожью. Есть погибшие и раненые

В ночь на 22 октября российские войска атаковали Украину беспилотниками и ракетами.

В Киеве в результате ударов погибли, по предварительным данным, два человека. Еще 13 человек пострадали, среди них четверо детей. «Госпитализированы в настоящее время четыре взрослых и три ребенка», – сообщил мэр города Виталий Кличко.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, зафиксированы попадания в три многоэтажных дома в разных районах города. Также загорелся автомобиль и нежилое помещение.

В Киевской области из-за обстрелов погибли три человека, среди них двое детей. Спасатели проводят поисковые работы и разбирают завалы. Кроме того, пострадала 83-летняя женщина, которую спасатели достали из горящего дома в Броварах.

В Запорожье после ночной атаки к врачам обратились 13 человек, в том числе два ребенка. Пострадали 15 многоэтажных домов, частные дома и нежилые помещения в разных районах города.

В ходе ночной атаки пострадали объекты энергетической инфраструктуры, во многих регионах Украины, в том числе, в Киеве и Днепре, введены экстренные отключения электричества.