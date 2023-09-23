Россия ночью атаковала Украину «Шахедами» и «Ониксами»

Украинские военные сообщили о ночной российской атаке по территории страны с применением ударных беспилотников «Шахед». Удары наносились по Запорожской и Днепропетровской областях. По данным Воздушных сил ВСУ, ПВО уничтожила 14 из 15 «Шахедов».

В городе Днепр, по словам главы областной военной администрации Сергея Лысака, обломки беспилотника повредили объект критической инфраструктуры. Люди не пострадали.

Также в ночь на 23 сентября удар был нанесен ракетами «Оникс» по побережью в Одесской области. По сообщениям украинских властей, две ракеты ударили по рекреационной зоне. О каких-либо серьезных разрушениях и жертвах не сообщается.

Российские военные практически ежедневно наносят удары по Украине с использованием ракет разного типа и ударных беспилотников. Украинские силы ПВО утверждают, что сбивают большую часть ракет и дронов.