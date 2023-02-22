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CNN: Россия провалила испытания стратегической ракеты «Сармат»
Россия провалила испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» перед годовщиной вторжения в Украину. Пуск проводился на фоне или даже во время визита президента США Джо Байдена в Киев. Об этом со ссылкой на двух анонимных американских чиновников сообщил канал CNN.
Российские власти заранее уведомили США об испытании, однако позднее не сообщили об успехе пуска. Президент Владимир Путин во вторник не рассказал о нём в своём послании Федеральному собранию. При этом он много внимания уделил российским стратегическим силам, основой которых ракета должна стать в ближайшем будущем. В армии «Сармат» должна заменить ракеты «Воевода» украинского производства, разработанные в советское время в КБ «Южное» в Днепропетровске.
Предполагается, что тяжёлая баллистическая ракета шахтного базирования будет нести до десяти ядерных боеголовок. Её разработка ведётся с 2011 года, в 2021 году она уже должна была поступить на вооружение в Краснознаменную ракетную дивизию в город Ужур в Красноярском крае.
Первый, до сих пор единственный, успешный испытательный пуск «Сармата» был произведен с космодрома Плесецк 20 апреля 2022 года. В ноябре глава компании-разработчика ракеты, «ГРЦ Макеева», Владимир Дегтярь заявил, что она поставлена в серийное производство.
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Минобороны РФ ответило Пригожину на обвинения в «снарядном голоде»
Министерство обороны России ответило на обвинения основателя и спонсора «ЧВК Вагнера», бизнесмена Евгения Пригожина, о том, что его бойцы, участвующие в боях в Украине, испытывает «полный снарядный голод» и что, таким образом, ведомство пытается уничтожить его частную военную компанию.
В распространенном пресс-службой Минобороны России сообщении говорится об «экзальтированных заявлениях о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов». Командование, как утверждают в министерстве, выполняет все заявки на обеспечение боеприпасами в кратчайшие сроки, а «попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки, — контрпродуктивны и играют только на пользу врагу», — говорится в заявлении Минобороны России.
Имя Евгения Пригожина и название созданной им «ЧВК Вагнера» в сообщении ведомства не упоминаются.
Спустя меньше часа после заявления Минобороны России в телеграм-канале «Пресс-служба Пригожина» появилось возмущённое голосовое сообщение. В нём Пригожин или человек с очень похожим на его голосом говорит, что «ЧВК Вагнера» «недополучает 80% боеприпасов, от требуемых для выполнения боевых задач». Заявление Минобороны он назвал «плевком в сторону «ЧВК Вагнера» и попыткой скрыть свои преступления перед теми бойцами, которые сегодня совершают подвиг. При этом он добавил, что других добровольческих штурмовых отрядов кроме «ЧВК Вагнера» в Бахмуте нет. «Если будете давать боеприпасы — давайте, а не рассказывайте об этом в СМИ», — сказал Пригожин.
Конфликт «ЧВК Вагнера» с руководством Министерства обороны России развивается давно. На днях Пригожин заявил о кризисе в снабжении снарядами бойцов «ЧВК Вагнера», воюющих под Бахмутом в Донецкой области Украины, но не выдвигал прямых обвинений в адрес руководителей Минобороны.
В понедельник его пресс-служба опубликовала заявление бизнесмена, в котором он утверждал, что министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов запретили передавать боеприпасы бойцам «ЧВК Вагнера». « Идет прямое противодействие, которое называется никак иначе как попытка уничтожить ЧВК», – заявил Пригожин.
- «ЧВК Вагнера» – неофициальное российское вооружённое подразделение, которое не относится к Минобороны России или другим государственным структурам.
- Сейчас бойцы «ЧВК Вагнера», по многочисленным сообщениям российских СМИ и самой организации, участвуют в боях под Бахмутом в Донецкой области Украины. Это один из самых напряжённых участков фронта. В последние недели, по данным ВСУ, российское наступления на этом направлении ослабло. По мнению экспертов, это связано с проблемами, о которых заявлял Пригожин: «ЧВК Вагнера» осталась без вооружения и без поддержки военных. Об этом свидетельствуют и попавшие в плен бойцы ЧВК.
- Как сообщила Русская служба Би-би-си, за две недели февраля количество погибших на войне в Украине россиян выросло в пять раз по сравнению с предыдущим месяцем. К 17 февраля 2023 года журналистам удалось подтвердить гибель 14 709 человек. Основная доля потерь приходится на добровольцев, наемников «ЧВК Вагнера» (включая заключенных) и мобилизованных.
- По данным официального представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину погибли или получения ранения более 30 тысяч наемников «ЧВК Вагнера».
- Президент России Владимир Путин, выступая 21 февраля с посланием Федеральному собранию, не назвал «ЧВК Вагнера» среди подразделений, участвующих в боевых действиях на территории Украины.
Администрация Байдена ограничит право на запрос политического убежища в США
Администрация президента США Джо Байдена во вторник обнародовала план ужесточения правил предоставления политического убежища иностранцам. В нём автоматически будет отказано людям, которые попали в страну через мексиканскую границу, и не искали защиты в странах по пути следования в США.
План Байдена практически дублирует меры, предпринятые администрацией его предшественника Дональда Трампа, и впоследствии заблокированные федеральными судами по запросу правозащитных групп и политиков из Демократической партии, к которой принадлежит действующий президент.
Исключения из правила будут сделаны для просителей, находящихся под угрозой насильственных преступлений или торговли людьми, людям в критическом состоянии здоровья, несовершеннолетним без взрослых или просителям, обратившимся за помощью к США в связи непреодолимыми обстоятельствами.
Президент Байден первоначально пообещал восстановить доступ к получению убежища, который был ограничен при его предшественнике Дональде Трампе. Но защитники прав мигрантов и некоторые коллеги-демократы критикуют его за то, что он все чаще придерживается ограничений в стиле своего предшественника, отмечает Голос Америки.
Власти сообщают о невозможности справиться с потоком мигрантов с помощью существующих мер. В январе границу США ежедневно пересекали пять тысяч просителей убежища. После отмены ограничений, вызванных пандемией коронавируса, ежедневное число просителей может увеличиться до 13 тысяч, говорится в опубликованном документе. Большей части просителей позднее отказывают в убежище, но рассмотрение этих дел в судах может затягиваться на годы.
После перехода через мексиканскую границу убежища в последние годы попросили сотни граждан России. Они пользуются тем, что россиянам не нужна виза для прибытия в Мексику.
В 2022 году убежище по такой схеме получил выступивший против войны депутат Городской думы Владивостока Виктор Каменщиков. В декабре убежища запросил перешедший через границу военный инженер с Казанского авиазавода, в июле — бывший журналист «Базы» Пётр Коронаев, весной — журналистка «Новая газеты» Елизавета Кирпанова.
В России по радио объявили воздушную тревогу – МЧС заявило о взломе
По радио в российских регионах объявили воздушную тревогу. МЧС России заявило, что радиостанции взломали.
Сообщение «Внимание, внимание, объявляется воздушная тревога» несколько раз прозвучало на частотах популярных радиостанций, среди которых «Авторадио» и «Юмор FM». Сообщение было передано женским голосом, который предупреждал об угрозе ракетного удара и рекомендовал проследовать в укрытия.
Из сообщений в региональных СМИ следует, что объявление воздушной тревоги слышали в городах Белгородской, Московской, Нижегородской, Тюменской областей, на Ставрополье, в Татарстане и Башкортостане
МЧС России заявило, что на серверы коммерческих радиостанций была совершена хакерская атака и объявление воздушной тревоги – фейк. В ведомстве попросили следить за сообщениями в официальных источниках.
В случае угрозы МЧС предупреждает население по радио, телевидению и радиотрансляционным сетям. На сайте МЧС опубликована инструкция, что делать в случае воздушной тревоги.
Глава МВД Грузии упрекнул оппозицию, говоря о запрете на въезд россиян
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури прокомментировал запрет на въезд в страну россиян. С отказом сталкиваются многие оппозиционеры, общественники и журналисты из России.
В этом контексте Гомелаури рассказал о гражданах Грузии, которые сталкиваются с подобными проблемами в других странах, упрекнув при этом грузинскую оппозицию. Напомним, что лидер движения «Дроа» Элене Хоштария в тбилисском аэропорту выразила протест из-за решения властей не пустить в страну писателя Филиппа Дзядко.
«Наши граждане сидят голодные в аэропорту. Государство иногда даже отправляет деньги, чтобы они вернулись обратно. Я не слышал, чтобы из оппозиции кто-то интересовался этим или обращался к послу», – отметил глава МВД Грузии, выступая 21 февраля в парламенте.
Он сказал, что 20 февраля в Грузию не впустили не только Филиппа Дзядко, но и еще восемь граждан России.
Говоря о том, что «оппозиционеры нервничают, когда россияне два дня ждут в аэропорту», он привел пример российской активистки, блогера из Кабардино-Балкарии Инсы Ландер. Она две недели находилась в нейтральной зоне на российско-грузинской границе.
«На пункте «Казбеги» около десяти дней сидела женщина. Все звонили – послы, НПО. Якобы, эту женщину преследуют спецслужбы, ФСБ. (Говорили), запустите, в противном случае её задержат. Когда послы приходили ко мне, не буду называть их имена и фамилии, я говорил – она дважды пересекла границу, ей поставили печати в паспорте, она заехала в Россию и выехала. Если её ищут, преследуют, хотят задержать, почему никто не забрал её? Все молчали, извинялись, мол, нам так сказали. Распространяют неправильную информацию. Эту женщину потом отправили в другую страну», – сказал Гомелаури.
Отметим, что Инса рассказывала, что она сбежала из-под домашнего ареста, но смогла официально пересечь КПП «Верхний Ларс» в России. Однако в тот же день, когда она вылетела в Литву через Грузию, стало известно, что её объявили в розыск в России. СМИ писали, что она внесена в российский список террористов и экстремистов.
Грузия отказывала ей во въезде, несмотря на то, что Литва была готовы выдать россиянке визу. МВД Грузии со ссылкой на СМИ тогда указало, что россиянка «обвиняется в совершении такого тяжкого международного преступления, как сотрудничество с террористической организацией».
Ландер связывала преследование со своей деятельностью, она занималась расследованием возможных злоупотреблений местного благотворительного фонда, возглавляемого высокопоставленным чиновником из Кабардино-Балкарии, и тех, кто вводил людей в заблуждение, вымогая донаты.
- Глава МВД Грузии накануне также заявил, что с 1 января 2023 года по сегодняшний день в Грузию въехало около 137 тысяч граждан России, выехало — 150 913. В прошлом году, по его словам, в Грузию въехали 869 874 гражданина России, выехали — 809 873. Также Гомелаури сообщил, что в течение прошлого года уголовное преследование было начато в отношении 246 граждан России и 16 — Беларуси.
- Ранее во въезде в Грузию также отказывали российским оппозиционерам – Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, журналистам Илье Азару, Давиду Френкелю, Михаилу Фишману, Алексею Пономареву, участнице Pussy Riot Ольге Борисовой (она позже смогла вернуться в страну), журналисту и благотворителю Мите Алешковскому и т.д.
В США обвинен в наркоторговле бывший мексиканский министр
Бывший министр общественной безопасности в правительстве Мексики был обвинён в США в причастности к торговле наркотиками. Хенаро Гарсия Лула обвиняется в получении миллионов долларов от крупнейшей мексиканской преступной группировки, наркокартеля «Синалоа». Как сообщила «Би-би-си» Гарсия Луна не признал себя виновным. 54-летнему Луле грозит лишение свободы на срок до 10 лет тюрьмы.
Он был арестован в штате Техас в 2019 году. Вердикт был вынесен после четырехнедельного судебного разбирательства и трехдневного обсуждения присяжными в окружном суде США в Бруклине, штат Нью-Йорк.
Сторона обвинения заявила, что бывший глава мексиканского аналога ФБР США принимал миллионы долларов в чемоданах, доставляемых членами наркокартеля «Синалоа» во главе с Хоакино «Эль Чапо» Гусманом.
Гарсиа Лула, переехавший в США после завершения своего министерского мандата - самое высокопоставленный мексиканский деятель, когда-либо судимый на территории США.
- Живущий в Мексике британский писатель Иоан Грилло, эксперт в области мексиканского криминального подполья, рассказал Би-би-си, что вынесенный обвинительный вердикт окажет большое влияние на борьбу с коррупцией и организованной преступностью, которую ведут правительства США и Мексики.
- Гарсиа Лула занимал руководящий министерский пост в годы правления президента Фелипе Кальдерона между 2006 и 2012 годами. Ранее, с 2001 по 2006 он возглавлял Федеральное агентство расследований.
- Бывший министр, прослывший «лидером борьбы с накробизнесом», как оказалось позднее, делился с картелем «Синалоа» сведениями о конкурентах и предупреждал наркоторговцев о запланированных против них спецоперациях.
Глава МИД Словакии подверг критике позицию Виктора Орбана
Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер грубо выругался в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его политику, играющую на руку президенту России Владимиру Путину, сообщила "Европейская правда" со ссылкой на пост Качера в Facebook.
Глава словацкого МИД, в частности, считает, что военная помощь Украине морально оправданный шаг, поскольку россияне вторглись в страну и убивают украинцев. Качер подчеркнул, что Евросоюз демонстрирует единство в помощи Киеву, и только Венгрия держится в стороне. Качер назвал аморальной известную позицию Венгрии - "это не наша война".
Качер, как отмечает "Европейская правда", согласен с мнением венгерской стороны (которую он называет "коллаборационистами российских агрессоров") в том, что поставка оружия в Украину затягивает конфликт и откладывает мир.
Министр иностранных дел Словакии подверг критике и позицию экс-премьера Словакии Роберта Фицо, который, по словам Качера, хочет "путинского мира, как Орбан".
Си Цзиньпин готовится к визиту в Москву для обсуждения хода войны
Председатель КНР Си Цзиньпин планирует нанести визит в Москву - впервые после начала год назад российского полномасштабного вторжения в Украину.
Как сообщило во вторник вечером издание Forbes, в то время как президент США Джо Байден заявил в Варшаве о поддержке Украины, официальные представители США высказали опасения, что Китай мог бы оказать России «поддержку летальными средствами».
Осведомленные источники рассказали изданию Forbes, что Китай намерен взять на себя посредничество в достижении многосторонних договоренностей о завершении войны в Украине.
Пекин, как сообщается, намерен убедить Кремль не применять в Украине ядерное оружие. Эта новость поступила всего через несколько часов после заявления президента России Владимира Путина о том, что Москва приостановит участие в договоре с США о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) и разместит новые наземные ядерные средства для несения боевого дежурства.
Три дня назад госсекретарь США Энтони Блинкен выразил озабоченность в связи с тем, что Китай рассматривает возможности поставки «летальных средств» российским вооруженным силам. И это происходит одновременно с предложением Пекина о «независимом посредничестве» для завершения войны, отметил Блинкен в интервью телеканалу CBS. По его словам, любой объём «летальной помощи» российским войскам приведет к серьезным проблемам в отношениях между США и Китаем.
Азербайджан вновь отложил открытие сухопутных границ
В Азербайджане продлили карантин в связи с пандемией коронавируса – теперь до 1 мая. Сухопутные границы страны остаются закрытыми уже три года.
«Срок действующего в Азербайджане специального карантинного режима истекал в 06:00 1 марта 2023 года. Постановлением премьер-министра Али Асадова, он продлен до 06:00 1 мая 2023 года», — сообщили в правительстве.
Как пишет JAM News, из всех мер особого карантинного режима в стране фактически действует лишь одна – остаются закрытыми сухопутные границы. Выезд и въезд в страну возможен только воздушным транспортом. Единственным исключением остается сухопутная граница с Турцией в Нахичевани, но ее могут пресекать лишь те граждане Азербайджана, которые имеют нахичеванскую прописку.
Один из лидеров партии «Республиканская альтернатива» Натик Джафарли говорит, что Азербайджан остается «единственной страной с закрытыми границами.
«Весь мир уже отрекся от таких абсурдных понятий, как карантин, коронавирус, ограничения, официально в мире не осталось ни одной страны с закрытыми сухопутными границами, даже в Туркменистане и Северной Корее границы не закрыты, можно пересекать рубежи по специальным разрешениям», — возмущается оппозиционный политик.
Би-би-си напоминает, что Грузия открыла сухопутные границы еще в 2021 году, но с азербайджанской стороны они по-прежнему закрыты для всех кроме граждан Грузии, выезжающих из Азербайджана. До прошлого лета проживающие в Грузии могли обратиться в азербайджанское посольство за разрешением на пересечение сухопутной границы - но сейчас и этой опции нет.
Как оппозиция, так и многие обычные граждане не верят, что причина — в ковиде. Одни считают, что закрытые границы как-то связаны с тем, что в Карабахе, где осенью 2020 года была война, до сих пор неспокойно; другие предполагают, что власти боятся наплыва бегущих от мобилизации россиян, говорится в статье Би-би-си.
Зурабишвили обвинила Лукашенко в нарушении суверенитета Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили вслед за МИДом страны осудила встречу белорусского лидера Александра Лукашенко с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжания.
«Я строго осуждаю «официальную встречу» Александра Лукашенко в Минске с так называемым президентом оккупированной Абхазии. После визита Лукашенко в Сухуми, который был пренебрежением закона об оккупированных территориях Грузии, это является еще одним проявлением наглядного нарушения суверенитета и территориальной целостности Грузии», – написала Зурабишвили в Twitter.
Отметим, что Лукашенко на прошедшей накануне встрече выразил удивление, почему власти Грузии остро реагируют на его встречи с абхазским лидером. Он добавил: «И Тбилиси, и Сухуми, и Минск, все должны как-то склеиваться, стремиться друг к другу».
После 28 сентября 2022 года, когда белорусский лидер побывал в Пицунде и встретился с Асланом Бжания, президент Грузии обвинила его в нарушении закона Грузии «Об оккупированных территориях».
Путин внес законопроект о приостановке соглашения о ядерном оружии с США
Президент России Владимир Путин 21 февраля внес в Госдуму проект закона о приостановке участия России в договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений. В среду он поступит на рассмотрение депутатов, будет принят и отправлен на одобрение в Совет Федерации, заявил председатель Думы Вячеслав Володин.
Слова Володина приводит «Интерфакс». Председатель Думы заявил журналистам, что депутаты «безотлагательно» примут решение по документу. Возможность отклонить его даже не предполагается.
Путин анонсировал приостановку договора в послании Федеральному собранию днем во вторник. При этом документ не предусматривает возможности временной остановки действия. По словам Путина, Москва из договора выходить не будет, но не будет его и соблюдать - теоретически, это может значить, что она сможет неограниченно наращивать свой ядерный арсенал. Он также заявил, что Министерство обороны должно быть готово к проведению запрещенных договором ядерных испытаний.
Позднее российский МИД заявил, что Россия намерена соблюдать предусмотренные договором количественные ограничения на наступательные вооружения. Кроме того, Москва планирует продолжить обмениваться с Вашингтоном уведомлениями о пусках баллистических ракет в ходе учений.
Военный эксперт, научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник в своем телеграм-канале отмечает, что Россия не может быстро выйти за определенные договором лимиты по числу боеголовок и носителей. Это станет возможным только после постановки на серийное производство ракет «Сармат», не раньше 2026 года, пишет он. К этому времени срок действия договора уже прекратится - сейчас он действует до 5 февраля того же года.
- Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений предусматривает, что у России и США на боевом дежурстве будут размещены не больше 1550 ядерных боеголовок на не более чем 700 носителях.
Украинский суд запретил деятельность Партии регионов
В Украине апелляционный суд запретил деятельность Партии регионов, лидером которой долгое время был бывший президент страны Виктор Янукович. Кроме того, суд постановил национализировать принадлежащее партии имущество.
Отмечается, что представители политического объединения могут обжаловать решение в течение двадцати дней.
Партия регионов была официально зарегистрирована в Украине в 2000 году. Спустя три года ее лидером стал Виктор Янукович. В период его президентства руководимое им политическое объединение имело большинство в парламенте, а председатель партии Николай Азаров был премьер-министром страны. Оппоненты называли ее пророссийской.
После революции 2014 года и бегства Януковича из страны партия потеряла политическое влияние и фактически прекратила свое существование. Многие бывшие члены Партии регионов вошли в другое объединение, которое также называли пророссийским - «Оппозиционная платформа - За жизнь».
После полномасштабного вооруженного вторжения российских войск на территорию Украины деятельность ОПЗЖ была приостановлена указом Владимира Зеленского, ее лидер Виктор Медведчук был задержан СБУ по обвинению в госизмене, обменян в Россию и лишен гражданства.
Премьер-министр Италии Мелони проводит переговоры в Украине
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во вторник в ходе визита в Украину пообещала дальнейшую поддержку Киеву в условиях российского вторжения.
Мелони приехала в Киев на поезде из Польши. У нее намечены переговоры с украинскими президентом Владимиром Зеленским. Это первый визит Мелони в Украину с момента, когда в октябре прошлого года она заняла должность председателя правительства во главе правой коалиции.
Итальянский премьер, среди прочего, побывала в пригороде Киева Ирпене, где после ухода российских войск были обнаружены массовые захоронения. Выступая там, Джорджа Мелони назвала «пропагандой» слова российского президента Владимира Путина в новом послании Федеральному собранию. «Часть моего сердца надеялась на другие слова, на шаг вперед, но это была пропаганда», - подчеркнула Мелони.
Путин, выступая 21 февраля перед политическим и военным руководством России, религиозными лидерами, подчеркнул, что Москва добьется своих военных целей в Украине, он также обвинил Запад в попытке разрушить Россию, отмечает Reuters.
Во вторник итальянский премьер-министр побывала еще в одном киевском пригороде - Буче, где российских военных также обвиняют в расправах над мирными жителями. Москва не раз отрицала причастность к массовым убийствам. В Буче Мелони расплакалась, когда ей показали снимки с мертвыми жителями.
Джорджа Мелони приехала в Украину на следующий день после визита в эту страну президента США Джо Байдена. Он заявил, что Вашингтон будет и дальше поддерживать Украину, которая противостоит российской агрессии, «столько, сколько потребуется».
Байден выступил в Варшаве с речью о демократии и солидарности с Украиной
«Мир готовился к падению Киева. Но Киев стоит и силен как никогда», - так президент США Джо Байден начал во вторник вечером свою речь о солидарности с Украиной в ходе визита в Польшу. Трибуна была установлена у Королевского замка в Варшаве. Посмотреть выступление собрались тысячи людей. Многие держали флаги Польши, США и Украины.
Выступление Байден начал с упоминания о том, что почти ровно год назад Россия начала военное вторжение в Украину. «Когда Россия вторглась, испытанию подвергся весь мир. Вся демократия оказалась под угрозой. Мы должны были ответить на простые вопросы - сможем ли мы сохранить силу или проявим слабость? Через год мы знаем ответ - мы оказались крепки, и мы и дальше будем бороться за суверенитет и право людей сопротивляться агрессии», - подчеркнул Байден, вновь заявив о непоколебимой поддержке Украины и решимости союзников по НАТО.
Телеканал «Настоящее время» вел прямую трансляцию выступления:
По словам Джо Байдена, аппетиты автократов невозможно удовлетворить, им необходимо противостоять, и война в Украине никогда не завершится победой России. «Народ Украины победит, а мы как и раньше будем стоять на страже демократии. Украина никогда не станет жертвой России, а диктатор, стремящийся восстановить империю, никогда не преуспеет и не сможет ослабить любовь людей к свободе», - сказал Байден, напомнив, что он только что вернулся из Киева. «Он стоит, он сильный, и самое главное - он свободный», - сказал президент США.
Вслед за вице-президентом США Камалой Харрис Байден заявил о российских преступлениях против человечности в Украине и чрезмерной жестокости российской армии в этой стране. По его словам, армия России использует изнасилования как оружие войны, наносит удары по вокзалам, больницам, школам, сиротским приютам. Байден упомянул похищения украинских детей - как попытку России украсть у Украины будущее. «Никто не должен отводить глаз от этого. Это ужасающе», - подчеркнул Байден. Камала Харрис обвинила Москву в преступлениях против человечности в Украине на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности на прошлой неделе.
Москва всегда категорически отрицала обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам и гражданскому населению в Украине, называя подобные утверждения проявлением русофобии и антироссийской истерией.
Также в выступлении в Варшаве Джо Байден обратился к российским гражданам, заверив их в том, что Соединенные Штаты не стремятся разрушить или контролировать Россию. «Президент Путин выбрал эту войну», - подчеркнул Байден, имея в виду нападение России на Украину. Американский лидер сказал, что Путин может закончить вооруженный конфликт одним только словом. Однако, агрессия продолжается, и именно поэтому многие страны поддерживают и помогают сейчас Украине, добавил Байден.
Ранее высказывались предположения, что в этой речи американский лидер представит свои видение войны в Украине именно как сражение за демократию. «Би-би-си» писала о том, что Джо Байден сделает акцент на важной роли, которую Соединенные Штаты играют в стимулировании поддержки Западом Украины в ее противостоянии российской агрессии.
Выступая с заявлением у Королевского замка в польской столице, глава Белого дома сказал, что санкции США, введенные против России в связи с войной в Украине, будут сохранены и расширены. «Мы продолжаем поддерживать самый масштабный в истории режим санкций, когда-либо действовавший в отношении конкретной страны. И мы собираемся объявить о новых санкциях на этой неделе вместе с нашими партнерами», - добавил Байден.
На переговорах ранее во вторник с президентом Польши Анджеем Дудой Байден тоже говорил о непоколебимой поддержке США Украины. Он также отметил, что отношения с Польшей имеют критически важное значение для Вашингтона. Дуда, в свою очередь, сказал что визит главы Белого дома - это важный сигнал приверженности США делу поддержания безопасности в мире в целом и Европе, в частности. Анджей Дуда считается одним из самых активных сторонников поставок Киеву вооружений и другой помощи - для того, чтобы Украина могла противостоять российским силам. В разговоре с Байденом Дуда подчеркнул, что призывает все европейские государства и страны НАТО оказывать военную поддержку Украине, чтобы ей было чем воевать. «Не бойтесь оказывать ей эту поддержку», - подчеркнул польский президент.
Перед тем как приехать в Варшаву, Байден побывал 20 февраля с заранее не объявленным визитом в Киеве, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и высшим военно-политическим руководством Украины.
Также отмечается, что Джо Байден выступил спустя несколько часов после обращения российского президента с посланием Федеральному Собранию, в которой Владимир Путин объявил о приостановке Москвой своего участия в ключевом договоре с США об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Соглашение, подписанное в 2010 году, считается последней из оставшихся на сегодняшний день крупных договоренностей между двумя странами по ядерным вооружениям.
Путин вновь обвинил страны Запада в подталкивании России к «специальной военной операции», как Москва называет боевые действия в Украине. Путин назвал вторжение вынужденным, указав на якобы лицемерие Запада. «Это они развязали войну, а мы применяем силу, чтобы ее остановить», - добавил Путин. Среди прочего он утверждал, что Запад пытается оторвать от России «исторические территории, которые сегодня называются Украиной».
Советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в преддверии речи главы Белого дома в Варшаве отмечал, что она не станет прямым ответом на выступление Путина перед членами российского парламента. Салливан сказал, что Джо Байден не будет говорить о каких-то деталях, связанных с войной в Украине, а скорее очертит более широкую картину противостояния демократий и авторитарных режимов.
- Выступления президентов России и США прозвучали за несколько дней до отмечаемой на этой неделе, 24-го февраля, годовщины начала полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины. Байден, посещая в понедельник Киев, подчеркнул, что Вашингтон будет поддерживать народ Украины «столько, сколько потребуется». «Мы уверены в том, что вы продолжите побеждать», - сказал президент США.
- Соединенные Штаты считаются одним из крупнейших союзников Украины в условиях российской агрессии. Вашингтон уже предоставил Киеву военную помощь на милиларды долларов. После визита Байдена в Киев американский госсекретарь Энтони Блинкен объявил о новом пакете поддержки Украины в сфере безопасности - на сумму около 450 миллионов долларов. Еще дополнительно 10 миллионов США выделяют на срочные меры по восстановлению и поддержанию украинской энергетической инфраструктуры, пострадавшей при российских обстрелах.
Глава МВД Грузии заявил об успехах в борьбе с преступностью
Министр внутренних дел Грузии Вахтаг Гомелаури заявил, что показатель раскрываемости преступлений в стране достиг 62% и это беспрецедентно высокая цифра.
Министр во вторник пришел в парламент на «министерский час» и выступил с отчетом о работе ведомства, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По словам Гомелаури, показатель раскрываемости преступлений на 12% превысил результаты 2021 года. Одновременно, заявил министр, уменьшилось число преступлений, в том числе убийств и покушений на убийство.
Он сообщил, что в 2022 году МВД было задержано 307 человек, находящихся в розыске, в том числе 37 человек по красному циркуляру Интерпола.
В различных странах Европы, по его словам, при непосредственном участии полицейских атташе Грузии было проведено восемь масштабных совместных полицейских операций.
В 2022 году в Грузии к уголовной ответственности были привлечены шесть воров в законе, а 79 человек арестованы и обвинены по факту «членства в воровском мире», обращении и поддержке «воровского мира».
За год в стране были арестованы 202 наркоторговца, 184 человека - по обвинению в киберпреступлениях и пять человек по обвинению в торговле людьми.
МИД Грузии осудил встречу Лукашенко и Бжания
Министерство иностранных дел Грузии осудило встречу белорусского лидера Александра Лукашенко с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжания.
В Тбилиси заявили о «грубом нарушении суверенитета и территориальной целостности Грузии» и «попытке узаконить российский оккупационный режим».
«Призываем Беларусь уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах, прекратить предпринимать действия, противоречащие основополагающим принципам и нормам международного права», – сказано в заявлении.
- Неофициальный визит Лукашенко в Абхазию в сентябре 2022 года прошел без согласования с Тбилиси. Беларусь не входит в число государств, признавших независимость Абхазии. После поездки Лукашенко в Пицунду МИД Грузии потребовал от белорусской стороны дополнительных разъяснений. В знак протеста в МИД был вызван посол Беларуси в Грузии Анатолий Лис.
- Визит Лукашенко осудили президент, премьер и спикер парламента Грузии, другие представители правительства. Они назвали это нарушением международного права и двусторонних отношений. Глава парламента Шалва Папуашвили при этом выразил надежду на то, что «Беларусь вернется к принципам, признанным международным правом, и в рамках этого определения мы увидим, что, особенно в отношении политики непризнания, никаких шагов предприниматься не будет».
Росгосцирк закупил каски и бронежилеты для гастролей в Донецке
Российская государственная цирковая компания (Росгосцирк) закупила каски и бронежилеты на 2,3 миллиона рублей для своих сотрудников, которые поедут на гастроли на контролируемых Россией территории Донецкой и Луганской областей Украины. Контракт на сайте госзакупок обнаружило издание «Полигон медиа».
Договор на приобретение касок и бронежилетов нужно исполнить до конца марта этого года. Количество снаряжения, которое требуется закупить, не указывается.
Как сообщает «Сирена», Росгосцирк ранее уже проводил гастроли на занятых российской армией территориях. В августе прошлого года российские артисты выступали в Луганске.
В Росгосцирке состоят 36 стационарных и пять цирков-шапито. На сайте компании размещены ссылки на программу «Мы вместе», которая собирает помощь для российских солдат, воюющих в Украине.
Против Руслана Левиева в РФ возбудили второе дело о «фейках»
В отношении основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева возбудили второе уголовное дело о так называемых фейках про российскую армию. Об этом он сообщил на своей странице в твиттере.
Поводом для этого стали слова Левиева во время стрима на Youtube-канале «Популярная политика» об обстреле российскими солдатами детской больницы в Мариуполе. В постановлении о возбуждении дела говорится, что Министерство обороны России отрицает свою причастность к этому инциденту. Левиеву вменяют статью о «распространении заведомо ложной информации по мотивам политической ненависти».
Также ещё одно уголовное дело по той же статье о «фейках» армию было возбуждено в отношении журналиста и блогера Майкла Наки. Он сообщил об этом в своих социальных сетях, однако не уточнил, что стало поводом для нового дела в отношении него.
В мае 2022 года суд в Москве заочно арестовал Руслана Левиева по делу о создании «фейков» про российскую армию. По этому же делу проходит и Майкл Наки. Он был объявлен в розыск. Левиев и Наки находятся за пределами России.
5 марта 2022 года, через несколько дней после начала войны России против Украины, Левиев сообщил, что CIT закрыл офис в Москве и его сотрудники в полном составе покинули страну, чтобы иметь возможность продолжать работу и «фиксировать каждый ход войны, так как в будущем это обязательно пригодится для суда».
Сам Левиев переехал в Тбилиси. Он не думает, что грузинские власти могут выдать его России.
«При всей неоднозначности отношения многих к действующей в Грузии власти, я абсолютно уверен, что они не дойдут до выдачи кого-либо России», – написал он в твиттере.
Москва вновь выразила недовольство размещением в Армении миссии ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что усматривает в присутствии гражданской миссии ЕС в Армении исключительно геополитическую подоплеку, а не реальную заинтересованность в урегулировании отношений на Южном Кавказе.
«К сожалению, уже не первый раз фиксируем стремление Евросоюза и Запада в целом любыми способами закрепиться в союзной нам Армении. Мы усматриваем в этих попытках исключительно геополитическую подоплеку, далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье. Делается все, лишь бы выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности. Игнорируются публично высказанные негативные оценки этой инициативы со стороны Баку», – заявила Захарова, добавив, что убеждена, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается комплекс договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана, в том числе переговоры вокруг мирного договора.
100 гражданских наблюдателей Евросоюза прибыли в Армению накануне. Сообщается, что 50 из них не вооружены.
Как пишет Радио Азатутюн, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян накануне отметил, что миссия внесет важный вклад в стабильность в регионе и обеспечение безопасности населения, проживающего в приграничных с Азербайджаном районах.
«Армянская сторона публично выразила свою позицию в отношении миссии наблюдателей ЕС», – сказал в ответ на вопрос Радио Азатутюн пресс-секретарь МИД Ваан Унанян, не вдаваясь в подробности.
В этом процессе нет геополитического контекста, заявил в студии «Азатутюн ТВ» руководитель правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян.
«Азербайджан напал на суверенную территорию Республики Армения, оккупировал территории. По сути, наблюдательная миссия Евросоюза призвана способствовать установлению стабильности в регионе, а также содействовать мирному процессу между Арменией и Азербайджаном. Это процесс, вытекающий из наших потребностей», – отметил он.
Вопрос размещения наблюдателей Евросоюза в Армении постоянно обсуждался с российскими партнерами на различных уровнях, и Ереван выразил свой подход, заверил Конджорян.
При обстреле Херсона погибли не менее шести человек
При обстреле российскими войсками украинского областного центра Херсона погибли не менее шести человек, пострадали более 10. Об этом сообщает «Суспильне» со ссылкой на украинских военных.
Херсонский городской совет сообщил, что подтверждена гибели пяти жителей города.
В интернете появились кадры последствий удара, который пришёлся в том числе по центру города, по автобусной остановке. Пострадали жилые дома.
Украинские СМИ сообщают, что по городу было выпущено не менее 20 залпов из установки «Град».
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил российских военных в «безжалостном убийстве» мирных жителей.
Российские военные сообщения об ударе пока не комментировали. Ряд пророссийских телеграм-каналов выступили с утверждениями, что удар наносился по расположению украинской территориальной обороны.
Херсон (российские власти в сентябре прошлого года заявили об аннексии Херсонской области, то есть официальная Москва считает город своим) после его оставления российскими войсками в ноябре прошлого года неоднократно обстреливался, были жертвы среди мирного населения города.
Госсекретарь США: решение Путина об СНВ – «печальное и безответственное»
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «печальным и безответственным» шагом заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва приостановит участие в договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Вашингтоном.
По словам Блинкена, Соединённые Штаты будут внимательно следить за реальными действиями России и готовы принять меры по обеспечению безопасности себя и союзников.
Госсекретарь также сказал, что в любой момент готов вернуться к переговорам с Россией об ограничении вооружений.
Заявление Путина осудил также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Россия сознательно разрушает архитектуру междунардной безопасности. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель сказал, что Москва демонтирует систему безопасности, сложившуюся после завершения холодной войны. Подобные же обвинения в адрес Запада в своей речи выдвигал и Путин.
Договор об СНВ был заключён в 2010 году. Срок его действия был продлён до февраля 2026 года. Он предусматривает лимит на количество развёрнутых ядерных боеголовок и носителей как в США, так и в России, а также взаимные проверки и консультации.
Путин в послании Федеральному собранию обосновал приостановку участия в договоре СНВ-3 тем, что страны НАТО якобы хотят нанести России в Украине «стратегическое поражение». Российский президент подчеркнул, что речь не идёт о выходе из договора, однако условием для возвращения к нему назвал, в том числе, участие Великобритании и Франции, что договор не предусматривает. Ряд экспертов считает, что Россия вряд ли собирается превышать установленный договором лимит, а речь идёт в первую очередь об отказе от инспекций и консультаций. Из выступления Путина, однако, неясно, что он имел в виду и чем приостановка действия договора отличается от выхода из него.
Боррель: законопроект «Силы народа» вызывает обеспокоенность
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с критикой законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», внесенного на рассмотрение в парламент Грузии движением «Сила народа». О поддержке документа ранее заявила и правящая партия «Грузинская мечта», президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против.
«Законопроект об НПО, внесенный в парламент «Силой народа», вызывает обеспокоенность. Создание и поддержание благоприятной среды для деятельности гражданского общества и обеспечение свободы СМИ лежит в основе демократии. Это также ключ к процессу вступления в ЕС и часть 12 приоритетов (рекомендации для получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС – ред.).
В соответствии с международным правом государства обязаны уважать, защищать и поощрять безопасную и благоприятную среду для гражданского общества, а также свободу выражения мнений и свободу СМИ.
Международное право и стандарты в области прав человека признают, что доступ к ресурсам, включая финансирование, является неотъемлемым компонентом свободы ассоциации, закрепленной в статье 22 Международного пакта о гражданских и политических правах, участником которого является Грузия. Доступ к внутреннему и международному финансированию не должен быть ограничен, а должен быть облегчен, поскольку он необходим для существования и важной работы гражданского общества», – говорится в заявлении, которое предоставил Радио Свобода пресс-спикер Борреля.
- Накануне журналисты некоторых грузинских СМИ выступили против закона «О прозрачности иностранного влияния». Они пришли в парламент с плакатами и лозунгами «Нет российскому закону!», «Сами вы иноагенты!» По мнению критиков законодательства, он может нанести ущерб европейской перспективе Грузии.
Владимир Путин 22 февраля примет югоосетинского лидера
В Москве завтра, 22 февраля состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом самопровозглашенной республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым. Об этом сообщили в пресс-службе югоосетинского лидера.
«В ходе переговоров главы государств обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Южной Осетией и Россией, вопросы социально-экономической сферы», – заявили в ведомстве.
Информацию о встрече Путина и Гаглоева подтвердили в Кремле.
Отметим, что российский лидер впервые встретится с Гаглоевым, занявшим пост югоосетинского президента в 2022 году.
На прошедшей неделе в ряде прокремлёвских телеграм-каналов появились сообщения о том, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля может объявить о неких интеграционных инициативах – вплоть до объединения с самопровозглашёнными Абхазией и Южной Осетией, а также Беларусью. Сообщения появились после приезда в Москву лидеров Абхазии, Южной Осетии и Беларуси.
Абхазские власти заявили, что не обсуждают с российскими представителями возможное вхождение Абхазии в состав России.
Абхазский лидер: «Усилиями России у нас идут процессы деизоляции»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания прокомментировал прошедшую в Минске встречу с белорусским авторитарным лидером Александром Лукашенко.
Как заявили в пресс-службе Бжания, на встрече обсуждались вопросы активизации двустороннего сотрудничества, экономического и промышленного взаимодействия.
«Вы, наверное, знаете, что Абхазия – это туристическая страна, у нас очень комфортный климат, и мы всегда будем рады гостям из Белоруссии. Я подписал указ, в соответствии с которым продлил сроки безвизового пребывания граждан Беларуси в Абхазии. Создан Торговый дом, в рамках работы которого есть возможность поставки абхазской продукции на территорию Беларуси. Мы также договорились о том, что из Абхазии приедут молодые люди для повышения квалификации в Парке высоких технологий. Абхазия будет приобретать не только сельскохозяйственную, но и промышленную продукцию, в частности продукцию флагмана белорусской промышленности – завода «Горизонт», – сказал он.
Бжания отметил важность установления контактов с Беларусью, упомянув «деизоляцию».
«Мы, во многом благодаря усилиям западных государств находились долгое время в изоляции, а усилиями России у нас идут процессы деизоляции. И контакты с Белоруссией в этом случае очень важны. И мы хотим, чтобы наши отношения были добрососедскими, с акцентом на промышленном взаимодействии», – добавил он.
Бжания также рассказал, что 40 лет назад, будучи студентом, работал на строительстве взлетно-посадочной полосы минского аэропорта.
По итогам встречи стало известно, что граждане Беларуси, въезжающие в Абхазию в туристических или деловых целях, смогут находиться там без оформления визы в течение 30 дней. Ранее этот срок был ограничен двумя неделями.
Бжания посетил с визитом Беларусь накануне. Он осмотрел Минский тракторный завод, холдинг «Горизонт» и Парк высоких технологий. Визит продлится до 22 февраля. Планируется посещение исторических мест Беларуси, сказано в сообщении пресс-службы.
- 28 сентября 2022 года белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко побывал в Пицунде, где встретился с абхазским президентом Асланом Бжания. По словам самого Лукашенко, обсуждались «торгово-экономические связи». До визита в Абхазию Лукашенко встречался с Путиным в Сочи.
- Неофициальный визит Лукашенко в Абхазию прошел без согласования с Тбилиси. Беларусь не входит в число государств, признавших независимость Абхазии. После поездки Лукашенко в Пицунду МИД Грузии потребовал от белорусской стороны дополнительных разъяснений. В знак протеста в МИД был вызван посол Беларуси в Грузии Анатолий Лис.
- Визит Лукашенко осудили президент, премьер и спикер парламента Грузии, другие представители правительства. Они назвали это нарушением международного права и двусторонних отношений. Глава парламента Шалва Папуашвили при этом выразил надежду на то, что «Беларусь вернется к принципам, признанным международным правом, и в рамках этого определения мы увидим, что, особенно в отношении политики непризнания, никаких шагов предприниматься не будет».
- В декабре прошлого года Минск посещал глава абхазского МИДа Инал Ардзинба.
- Ранее Аслан Бжания говорил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине.
- В августе 2021 года Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик, Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский лидер назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».
- За исключением России, Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории Грузии, находящиеся под оккупацией РФ.
Пригожин обвинил Минобороны РФ в попытке уничтожить «ЧВК Вагнера»
Основатель и спонсор «ЧВК Вагнера», близкий к Путину бизнесмен Евгений Пригожин обвинил руководство Министерства обороны России в попытке уничтожить его частную военную компанию и приравнял это к измене родине. Заявление Пригожина опубликовала его пресс-служба.
В нём Пригожин утверждает, что министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов запретили передавать боеприпасы бойцам «ЧВК Вагнера».
«Начальник Генерального штаба и министр обороны раздают направо и налево команды, в которых говорится о том, что «ЧВК Вагнера» не только боеприпасы не давать, а в том числе и не помогать авиатранспортом. Сейчас пришла информация, что вычеркнули получение саперных лопаток для того, чтобы парни могли окапываться. Идет прямое противодействие, которое называется никак иначе как попытка уничтожить ЧВК», – заявил Пригожин.
Конфликт «ЧВК Вагнера» с руководством Министерства обороны России развивается давно. Так в декабре бойцы с нашивкой ЧВК записали видео, в котором оскорбили главу Генштаба Валерия Герасимова и потребовали дать им снаряды. На днях Пригожин заявил о кризисе в снабжении снарядами бойцов «ЧВК Вагнера», воюющих под Бахмутом в Донецкой области Украины, но не выдвигал прямых обвинений в адрес руководителей Минобороны.
При этом Пригожин утверждает, что у российской армии нет «снарядного голода». По его словам, он знает склады, куда эти боеприпасы привозят, номера партий и даже ящиков, но всех его знакомств и связей не хватает, чтобы эти снаряды предоставили бойцам «ЧВК Вагнера», которые вот уже полгода пытаются штурмовать город Бахмут в Донецкой области.
По словам Пригожина, осенью 2022 года, пока российской группировкой в Украине командовал генерал Суровикин, проблем со снарядами у ЧВК не было, «хотя промышленность ещё скрипела», а теперь его бойцы погибают по вине военных функционеров, сказал Пригожин.
«Я не тыкаю вам в нос, что вы завтракаете с золотой посуды и отправляете дочек отдыхать по Дубаям, когда русский солдат гибнет на фронте. Боеприпасы дайте в нужном количестве, которые есть на складах», – заявил основатель «ЧВК Вагнера», намекнув на роль в этом конфликте министра обороны Сергея Шойгу, дочь которого встречала Новый год в Дубае.
Ранее «Вёрстка» писала о том, что «ЧВК Вагнера» столкнулась с проблемой вывоза тел с фронта из-за конфликта Пригожина с Минобороны России.
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимали или принимают участие в боевых действиях в Сирии, странах Африки и в Украине. Законодательством России деятельность частных военных компаний запрещена. Пригожин признал, что такая организация существует, только после начала войны в Украине.
- В сводках Министерства обороны России участие в боях в Украине бойцов «ЧВК Вагнера» не упоминается. Президент России Владимир Путин, выступая 21 февраля с посланием Федеральному собранию, также не назвал «ЧВК Вагнера» среди подразделений, участвующих в боевых действиях на территории Украины.
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