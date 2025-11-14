Посол России в Баку Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана.
Российскому дипломату «был выражен резкий протест в связи с падением одной из ракет типа «Искандер» на территорию посольства Азербайджана в результате ракетно-бомбового удара по столице Украины, Киеву», сказано в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства. Послу была вручена соответствующая нота.
По информации властей Азербайджана, в результате взрыва полностью разрушена часть ограждения территории посольства, повреждены конструкции, служебный транспорт, административное здание и консульский отдел, нанесён ущерб территории дипмиссии.
«К счастью, этот удар не привёл к жертвам», – сказано в заявлении.
В Баку отмечают, что подобные ракетные атаки, «противоречащие нормам и принципам международного права, имели место и ранее»:
- 10 марта 2022 года в результате авиаудара здание Почётного консульства Азербайджанской Республики в Харькове серьёзно пострадало, а служебный автомобиль пришёл в негодность.
- 2 января 2024 года в результате авиаудара с российской стороны ракетой «Кинжал» на расстоянии около 35 шагов от административного здания посольства образовался кратер диаметром около 3 метров и был обнаружен неразорвавшийся боеприпас.
- 28 августа 2025 года в результате авиаудара, нанесённого примерно в 50 метрах от посольства Азербайджанской Республики в Украине, были повреждены административное здание, консульский отдел и резиденция посла, причинён серьёзный ущерб территории дипмиссии.
- 8 и 18 августа 2025 года были нанесены удары беспилотниками по нефтебазе SOCAR в Одесской области, что привело к значительным повреждениям инфраструктуры и ранениям сотрудников.
«Было подчеркнуто, что все эти факты вызывают вопросы, связанные с направленностью ракетных ударов. На встрече было отмечено, что подобные атаки на наши дипломатические представительства недопустимы, и российской стороне было предложено провести соответствующее расследование и предоставить подробные объяснения», – говорится в заявлении азербайджанского ведомства.
Ильхам Алиев осудил «ракетный удар по зданию посольства Азербайджана в Украине». Как пишет агентство Trend, об этом президент Азербайджана заявил во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее Зеленский сообщал, что «от обломков «Искандера» повреждено посольство Азербайджана».
Форум