Посол России в Баку Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана.

Российскому дипломату «был выражен резкий протест в связи с падением одной из ракет типа «Искандер» на территорию посольства Азербайджана в результате ракетно-бомбового удара по столице Украины, Киеву», сказано в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства. Послу была вручена соответствующая нота.

По информации властей Азербайджана, в результате взрыва полностью разрушена часть ограждения территории посольства, повреждены конструкции, служебный транспорт, административное здание и консульский отдел, нанесён ущерб территории дипмиссии.

«К счастью, этот удар не привёл к жертвам», – сказано в заявлении.

В Баку отмечают, что подобные ракетные атаки, «противоречащие нормам и принципам международного права, имели место и ранее»:

10 марта 2022 года в результате авиаудара здание Почётного консульства Азербайджанской Республики в Харькове серьёзно пострадало, а служебный автомобиль пришёл в негодность.

2 января 2024 года в результате авиаудара с российской стороны ракетой «Кинжал» на расстоянии около 35 шагов от административного здания посольства образовался кратер диаметром около 3 метров и был обнаружен неразорвавшийся боеприпас.

28 августа 2025 года в результате авиаудара, нанесённого примерно в 50 метрах от посольства Азербайджанской Республики в Украине, были повреждены административное здание, консульский отдел и резиденция посла, причинён серьёзный ущерб территории дипмиссии.

8 и 18 августа 2025 года были нанесены удары беспилотниками по нефтебазе SOCAR в Одесской области, что привело к значительным повреждениям инфраструктуры и ранениям сотрудников.

«Было подчеркнуто, что все эти факты вызывают вопросы, связанные с направленностью ракетных ударов. На встрече было отмечено, что подобные атаки на наши дипломатические представительства недопустимы, и российской стороне было предложено провести соответствующее расследование и предоставить подробные объяснения», – говорится в заявлении азербайджанского ведомства.

Ильхам Алиев осудил «ракетный удар по зданию посольства Азербайджана в Украине». Как пишет агентство Trend, об этом президент Азербайджана заявил во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Зеленский сообщал, что «от обломков «Искандера» повреждено посольство Азербайджана».