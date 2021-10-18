Российская команда выиграла чемпионат мира по игре Dota 2

Российская киберспортивная команда Team Spirit заняла первое место на международном турнире The International по игре Dota 2. Призовой фонд соревнования стал рекордным и составил 40 миллионов долларов. Российский коллектив за первое место получит чуть более 18 миллионов долларов.

Основная стадия турнира проходила национальном стадионе в Бухаресте. В финале игроки Team Spirit встретились с китайской командой PSG.LGD, которая считалась фаворитом турнира, и победили со счётом 3:2.

Team Spirit первая команда из России, которая победила на The International. Её основной состав был сформирован только в 2020 году. Перед началом турнира шансы на победу российской команды оценивались, как 1 к 29. В составе Team Spirit играют россияне Ярослав Найдёнов, Александр Хертек, Магомед Халилов, а также украинцы Илья Мулярчук и Мирослав Колпаков.

Последней командой из стран постсоветского пространства выигравшей The International был украинский коллектив NAVI. Они победили на самом первом турнире в 2011 году, а в 2012 и 2013 годах занимали второе место. С тех пор ни одна команда из стран бывшего СССР не играла в финалах турнира. NAVI поздравили Team Spirit с победой.

Dota 2 - это компьютерная игра и киберспортивная дисциплина в жанре онлайн баттл-арена, выпущенная компанией Valve в 2011 году. В игре друг другу противостоят две команды по пять человек, каждый из которых управляет одним героем. Их цель - уничтожить базу соперника.