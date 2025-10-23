В Грузии обсуждают, подпадает ли Lukoil Georgia под санкции США

Новые санкции США, вероятно, затронули и грузинскую «дочку» российского нефтяного гиганта «Лукойл», компанию Lukoil Georgia. Об этом пишут грузинские СМИ, в том числе агентство BMG.

22 октября США ввели санкции против «Роснефти», «Лукойла» и более трех десятков их дочерних компаний «в связи с отсутствием у России серьезной приверженности мирному процессу» для прекращения войны в Украине. Под ограничения также автоматически подпали все структуры, в которых «Роснефть» и «Лукойл» владеют долей 50% и более. Как отмечает BMG, таковым является и собственник Lukoil Georgia – зарегистрированная в Австрии компания LUKOIL International GmbH.

Минфин США предупредил банки и посредников по всему миру, что сотрудничество с такими компаниями может привести к вторичным санкциям – включая заморозку корреспондентских счетов и ограничение доступа к американской финансовой системе, передает агентство «Новости-Грузия».

Глава грузинского Нацбанка Натия Турнава заявила, что регулятор продолжит выполнять санкционные режимы неукоснительно. При этом центральному банку предстоит изучить вопрос, чтобы определить, распространяются ли ограничения и на обслуживание Lukoil Georgia.

«Это относительно новое решение, и наш финансовый сектор, то есть регулятор, будет действовать соответственно. Изучим, посмотрим. Конечно, соблюдение санкционного режима – это то, чем наши банки занимаются и по сей день. В этом плане никаких осложнений не будет», – заявила Турнава журналистам.

Ситуацию прокомментировал экс-глава Нацбанка, оппозиционер Роман Гоциридзе:

«Нацбанк Грузии должен немедленно ответить, почему на автозаправках «Лукойла» работают платёжные терминалы грузинских банков. Не ставит ли это под угрозу грузинскую банковскую систему? «Tи-би-си» и «Банк Грузии» должны объяснить, почему счета не заморожены и почему используются их терминалы. <…> Грузия не присоединилась к санкциям, и «Лукойл» может работать здесь, но только с наличными. Проблема не столько в самих заправках «Лукойла», сколько в банках».

В Lukoil Georgia до сих пор не комментировали новые ограничения США.

Пост гендиректора компании занимает гражданин России Роман Петрашов. В Грузии она управляет 60 автозаправочными станциями (24 в собственности, 26 в аренде и 10 по франшизе) и закупает топливо преимущественно у болгарского завода Lukoil Neftohim Burgas AD. Общие активы компании оцениваются в 134,8 млн лари, включая 32,7 млн наличных.

По итогам 2024 года Lukoil Georgia отчиталась о росте чистой прибыли почти в два раза – до 35,5 млн лари – на фоне увеличения продаж топлива.

Годовая выручка компании составила 762,5 млн лари, что примерно на 279 млн больше, чем годом ранее. Основная часть поступлений пришлась на оптовые продажи нефтепродуктов – 566,8 млн лари, тогда как розничный сегмент принес 195,7 млн.