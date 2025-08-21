Российские стриминги и музыкальные издатели попросили музыкантов удалить упоминания наркотиков из песен до 1 сентября. Исполнителям предлагают прислать новые версии произведений, где подобная информация будет исключена или заглушена. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Причиной стало вступление с осени в силу новой версии закона о запрете пропаганды наркотиков. Штрафы вводятся за распространение или демонстрацию произведений литературы и искусства с информацией о наркотических препаратах.

Норма не будет распространяться на произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года, но затронет их исполнителей и распространителей. Издатели сообщили коммерсанту, что доля запрещённых песен в общем каталоге занимает менее 1 процента.