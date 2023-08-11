Российские войска обстреляли Прикарпатье, погиб ребенок

Российские войска в пятницу нанесли удары ракетами «Кинжал» по Ивано-Франковской области на западе Украины. Целью был военный аэродром. Одна из ракет попала в жилой дом, погиб восьмилетний ребенок, есть раненые.

Как заявил представитель командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат, на аэродроме находились летчики, которые вскоре должны уехать учиться управлять западными истребителями, в том числе F-16.

Один из четырех «Кинжалов» был сбит силами ПВО над Киевом. Его обломки упали на территории больницы в Оболонском районе. По сообщению мэра Киева Виталия Кличко, пострадавших нет.

В Коломыйском районе Ивано-Франковской области ракета попала в частный жилой дом, сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук. Находившийся во дворе восьмилетний мальчик получил тяжелые осколочные травмы и умер в больнице. Данные о других пострадавших уточняются.

Министерство обороны России удар по Прикарпатью не комментировало.