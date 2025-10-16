Российский дипломат обвинил председателя ОБСЕ во «вмешательстве во внутренние дела» Грузии

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал визит действующего председателя ОБСЕ Элины Валтонен в Грузию и её посещение митинга на тбилисском проспекте Руставели, назвав это «вмешательством во внутренние дела суверенного государства».

«Это не «поддержка»… Как министр иностранных дел Финляндии может не знать, что министр не может вести себя как активист НПО?» — написал Михаил Ульянов в социальной сети X, поделившись обращением Валтонен с митинга.

Представители «Грузинской мечты» также обвинили Валтонен во вмешательстве во внутренние дела:

«Это очень хорошо, и мы благодарны, что Финляндия поддерживает территориальную целостность Грузии. Однако поддержка суверенитета означает, что вы не должны вмешиваться в дела этой страны, не должны занимать позицию какой-либо внутриполитической партии в этой стране и, как минимум, должны дистанцироваться от насилия, если у вас не хватает смелости осудить его», — заявил 15 октября Николоз Самхарадзе, один из парламентских лидеров «Грузинской мечты».

Элина Валтонен прибыла в Грузию 14 октября в рамках регионального турне. В этот же день она сначала встретилась с министром иностранных дел Макой Бочоришвили, которой выразила сожаление в связи с задержаниями политических оппонентов «Грузинской мечты» и активистов, а позже побывала на митинге в Тбилиси, на котором поговорила с участниками протестов.

На следующий день грузинское правительство сообщило об отмене ранее запланированной встречи грузинского премьера Ираклия Кобахидзе с Элиной Валтонен:

«В связи со вчерашним участием в незаконном митинге и распространением ложных заявлений премьер-министр отменил запланированную встречу с министром иностранных дел Финляндии», — говорилось в заявлении.

Валтонен, между тем, в разговоре с финскими СМИ сообщила, что встреча была отменена по инициативе стороны Финляндии в связи с изменением графика, о чём грузинская сторона была уведомлена 14 октября. Валтонен покинула Грузию раньше запланированного срока, чтобы провести встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой МИД Джейхуном Байрамовым.

16 октября стало известно, что Валтонен оштрафована за «незаконное перекрытие дороги» в Тбилиси, в частности за посещение акции протеста на столичном проспекте Руставели – 5000 лари (около 1600 евро).