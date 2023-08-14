Российский корабль выстрелами остановил сухогруз в Чёрном море

Российский патрульный корабль «Василий Быков» утром 13 августа открыл предупредительный огонь в Чёрном море, требуя, чтобы сухогруз «Шюкрю Окан», шедший под флагом Палау, прекратил движение.

Судно следовало в украинский порт Измаил, говорится в заявлении российского министерства обороны. Российский корабль требовал остановки для досмотра. После того как капитан не отреагировал, «Василий Быков» совершил предупредительные выстрелы.

Судно было досмотрено и продолжило путь. Согласно трекинговому сервису Marine Traffic, оно поменяло порт назначения и теперь следует в Румынию. Сухогруз вышел из порта Халкиды в Греции.

Что вёз сухогруз - не уточняется, обратила внимание Украинская служба Радио Свобода.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков назвал действия российской стороны по остановке судна «Шюкрю Окан» «откровенным игнорированием прав черноморских государств на свободное судоходство и прав иностранных судов на мирный проход через территориальное море прибрежных стран». Кубраков отметил, что Киев призвал ООН и партнеров «жестко» отреагировать на ситуацию.