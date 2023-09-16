Российский корабль «Самум», вероятно, был подбит: опубликовано фото

Российский ракетный корабль «Самум», вероятно, действительно получил на днях повреждения в Черном море, предположительно в результате атаки украинского морского дрона.

Утверждения украинской стороны подтверждает опубликованная в субботу фотография буксировки корабля. Ее опубликовало издание «Украинская правда». Фото ему, как утверждается, предоставили источники в Службе безопасности Украины.

На фотографии видно, как буксиры тянут корабль, имеющий заметный крен. Когда точно сделано фото, не сообщается.

Ранее «Украинская правда» сообщила со ссылкой на источники о повреждении корабля «Самум» украинским дроном «Морской малыш». Украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что беспилотник ударил в заднюю правую часть корабля. В результате «Самум» потерял ход, и его пришлось отбуксировать.

Как отмечает издание «Важные истории», сразу несколько независимых OSINT-аналитиков на опубликованном фото отметили низкую посадку корабля. Они считают, что снимок подтверждает информацию о полученных «Самумом» повреждениях.

Утверждается, что судно отбуксировали в Севастополь для ремонта. При этом на днях украинские военные нанесли успешный удар по судоремонтному заводу в Севастополе, где, как признало и российское минобороны, были повреждены два находившихся в доках корабля.

Минобороны России 14 сентября сообщало об атаке безэкипажного катера на «Самум», утверждая при этом, что атака была безуспешной.

Тогда же сообщалось об атаке трех беспилотников на патрульный корабль «Василий Быков». Российское военное ведомство также заявило, что атака была отражена. Украинские военные, однако, опубликовали видео, на котором видно, что один из дронов предположительно достиг борта корабля. То, что «Василий Быков» был поврежден, признал и близкий к Минобороны российский телеграм-канал «Рыбарь». Появление фото с буксировкой «Самума» российская сторона пока не комментировала.