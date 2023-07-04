Российская правозащитница после обыска уехала в Грузию

Активистка и общественная защитница из Ростова Татьяна Спорышева покинула Россию и уехала в Грузию. Она представляла интересы антивоенного активиста Анатолия Березикова, погибшего при невыясненных обстоятельствах в изоляторе временного содержания. Ранее из России также уехала его адвокат Ирина Гак – у обеих защитниц прошли обыски после смерти арестованного.

По словам Спорышевой, решение об эмиграции она приняла на границе с Грузией, куда планировала приехать лишь на отдых.

«Уехала из-за опасений уголовного преследования. Поняла – мне нужно или замолчать, что также ничего не гарантирует, или покинуть страну. Опасения подтвердились, потому что на границе меня не хотели выпускать из России, продержав более трех часов на КПП "Верхний Ларс"», – рассказала активистка.

Она сообщила, что изначально планировала просто отдохнуть в Грузии, но после длительной проверки на границе не планирует возвращаться в Россию. Она намерена продолжать общественное расследование по делу о смерти Березикова, где она проходит свидетелем.

Пока Татьяна Спорышева размышляет о том, будет ли подавать на международную защиту и получение статуса беженца, так как само решение об эмиграции оказалось спонтанным, и она не готовилась к ней.

22 июня силовики провели обыск у Спорышевой и адвоката Ирины Гак. По неподтвержденным данным, их могли сделать фигурантами уголовного дела о доведении до самоубийства Березикова. В интервью редакции Кавказ.Реалии Спорышева рассказала об обыске, его реальных причинах и самой смерти активиста. Спустя несколько дней стало известно, что адвокат Гак покинула Россию.