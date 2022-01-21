В России зафиксировали максимум случаев заражения COVID-19 с начала пандемии

В России за прошедшие сутки зафиксировали 49 513 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе. Это максимальный показатель суточной заболеваемости за все время пандемии.

Большего всего новых случаев заболевания в Москве – 15 987 человек. Это тоже максимум за все время эпидемии. Днем раннее оперштаб сообщал о 11 557 заразившихся.

Новый суточный максимум по заболевшим также зафиксирован в Санкт-Петербурге – 5922 случаев.

Кроме того, 4424 новых заболевших выявлено в Московской области, 1 116 – в Нижегородской области, 785 – в Воронежской области, 779 – в Самарской области, 744 – в Ставропольском крае, 733 – в Свердловской области.

Общее число заболевших в стране достигло 10 987 774 человек. За все время наблюдений, по официальным данным, в стране от COVID-19 умерли 324 752 человек, в том числе 692 человека за прошедшие сутки. Выздоровели 9 975 052 человек, в том числе за последние сутки из больниц выписались 24 719 пациентов.

Власти России предупреждали, что страну ожидает резкий рост заболеваемости из-за нового штамма омикрон. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что первый удар примет на себя Москва.

Мэр столицы Сергей Собянин также предупредил, что число госпитализаций и случаев заболевания будет расти в дальнейшем в связи с резким увеличением числа заболевших омикроном.

"На той неделе число заболевших выросло в два раза, на этой неделе – снова в два раза вырастет. Скорее всего, в такой динамике будут происходить события. Сколько недель этот рост будет продолжаться, покажет практика. Пока европейские города растут как минимум месяц в такой динамике", – сказал он.

По данным ВОЗ, число заболевших омикроном в мире удваивается каждые три дня. В связи с распространением этого штамма Госдума 17 января единогласно сняла с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах из-за "новых вызовов", которые ожидают Россию.

Ученые из Киотского университета выяснили, что новый штамм в 4,2 раза заразнее на ранней стадии, чем штамм дельта. Также омикрон, по данным ученых, в 70 раз быстрее дельты размножается в бронхах. Поэтому омикрон стремительно вытесняет другие штаммы по всему миру. Увеличение числа зараженных при этом почти не сопровождается ростом числа смертей.