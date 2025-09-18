Саломе Зурабишвили не исключает своего ареста

Журнал Foreign Policy публикует статью под заголовком «Запад теряет Грузию из-за России, американские интересы в регионе также под угрозой». Издание поговорило с пятым президентом Грузии о преследовании оппозиционных политиков партией власти и об арестах оппонентов властей. На вопрос издания о том боится ли Саломе Зурабишвили ареста, она ответила:

«Я, наверное, не попаду в первый список. Пока что они больше выбирают политических лидеров, чтобы показать, что политические партии действительно разделены. Но нельзя ничего исключать. Очевидно, что в этой стратегии нет красной линии».

Саломе Зурабишвили и ранее высказывала подобные опасения, в июне текущего года в интервью французскому радио RF заявила о возможном развитии подобного сценария и добавила, что политическая ситуация в стране сегодня «хуже, чем в конце советского периода».

Напомним, за последние месяцы по разным обвинениям были задержаны и арестованы многие лидеры оппозиционных партий.